A Egan Bernal le salió cara la victoria de su compañero en la 'crono': le toco estrenar 'look'

La Vuelta a España 2025 está en su recta final y Colombia ya se dio el lujo de ser protagonista con Egan Bernal, quien ganó la etapa 16. INEOS Grenadiers ha tenido una buena presentación y el jueves volvió a brillar, esta vez con Filippo Ganna que 'rompió' el reloj en la 'crono'. Lo curioso es que el triunfo del italiano puso al 'joven maravilla' a estrenar 'look' para la jornada de este viernes.

El conjunto británico se la está pasando bien en la 'ronda ibérica' y han mostrado buen ambiente a lo largo de la carrera. Los corredores se inventaron una dinámica para 'raparse la cabeza' y pasarse la máquina. El pasado martes, cuando Egan ganó, el elegido fue Brandon Rivera, el otro colombiano. Ahora, con la victoria de Ganna, el italiano no tuvo piedad y escogió al nacido en Zipaquirá.

La imagen se viralizó en las redes sociales del INEOS. Egan posó muy sonriente con Filippo, quien tenía la maquina en la mano, dando cuenta que él mismo se encargó cortarle el cabello.

All about the aero gains for Egan Bernal and Filippo Ganna at La Vuelta! 💇🤝 pic.twitter.com/vJP2iKOknH — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 12, 2025

Este viernes, antes de comenzar la jornada, la cuenta oficial de la Vuelta a España aprovechó la situación y bromeó al respecto. "A ver, cascos fuera que veamos esas cabecitas", fue el mensaje en 'X' junto con un video de los corredores del INEOS, pero enfocando especialmente a Bernal.

💇‍♂️ We want to see those shaved heads!



💇‍♂️ A ver, cascos fuera que veamos esas cabecitas@INEOSGrenadiers #LaVuelta25 pic.twitter.com/6qXaoLIwws — La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2025