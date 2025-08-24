Egan Bernal: "En la pasada Vuelta a España, sufrí como un perro; ahora, quiero ganarla"

El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), cuarto de la general en la Vuelta tras la disputa de la segunda etapa, se mostró ambicioso respecto a sus objetivos y aseguró que "hay que luchar por ganar", ya que aspirar a ser segundo "sería triste".

"El objetivo principal es disfrutar de la carrera y llegar a meta con una sonrisa. El Giro me fue bastante bien, pero los recuerdos de la última Vuelta no son buenos porque sufrí como un perro. Ahora la verdad es que me gustaría ganarla", empezó comentando el ganador del Tour 2019 y del Giro 2021.

Aunque el danés Jonas Vingegaard es ya líder tras su triunfo en Limone Piamonte, Bernal piensa con altas miras.

"Jonas Vingegaard es un gran corredor. Vengo de hacer un buen Giro, pero ahora hay que apuntar alto en esta Vuelta. Sería triste pensar en ser segundo, hay que intentar pensar en ganar y luchar para ganar", aseguró.

Publicidad

Respecto al desarrollo de la segunda etapa, Bernal diferenció entre la parte lluviosa y la subida final.

"Hasta que comenzó la lluvia la etapa fue tranquila, pero luego con el agua todos querían ir delante, hubo una caída y hubo tensión. Yo me fui para atrás y volví delante para la subida, donde ya fue cuestión de piernas", concluyó.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, subió puestos en la general de la Vuelta a España Twitter de INEOS Grenadiers

Publicidad

Así se vivió la etapa 2 de La Vuelta desde la fuga

El español Sinuhé Fernández (Burgos-Burpellet) fue uno de los protagonistas de la segunda etapa de la Vuelta a España al meterse en la escapada del día, pero lo acabó pagando, porque "tuve que perseguir a los tres durante veinte kilómetros".

"No he podido coger la escapada de inicio y he tenido que perseguir a los tres durante veinte kilómetros y eso se acaba pagando", ha explicado sobre el desarrollo de la etapa entre Alba y Limone Piemonte.

El asturiano ha reconocido que en el momento en el que sus otros tres compañeros han elevado el ritmo al que rodaban no ha tenido fuerzas para seguirlos y por eso ha sido el primero en descolgarse de la fuga. "Cuando han apretado he notado la fatiga".

No obstante, el balance para Fernández de esta segunda etapa es positivo y ahora tendrá "que guardar fuerzas para las próximas etapas".

Publicidad

Sobre el final, ha apuntado que ha sido el esperado, porque "era el primer final para los favoritos. El objetivo del equipo es ser protagonistas durante toda la Vuelta".