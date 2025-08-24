Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal: "En la pasada Vuelta a España, sufrí como un perro; ahora, quiero ganarla"

Egan Bernal: "En la pasada Vuelta a España, sufrí como un perro; ahora, quiero ganarla"

Después de haber firmado una destacada actuación en la etapa 2 de la ronda ibérica, el colombiano Egan Bernal no ocultó su emoción y elogió a Jonas Vingegaard.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en medio de la Vuelta a España 2025
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en medio de la Vuelta a España 2025
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 24, 2025 01:56 p. m.