Néstor Lorenzo, tras el 4-0 sobre México: "El resultado fue un poco abultado, no hay esa diferencia"

Comandada por su astro James Rodríguez, Colombia goleó 4-0 a México este sábado en un partido de preparación para la Copa del Mundo de 2026 jugado en el estadio AT&T, en Arlington, Estados Unidos.

El 10 asistió a Jhon Lucumí (16') y a Luis Díaz (53'), mientras que Jefferson Lerma (64') y Johan Carbonero (87') redondearon la peor goleada sufrida en el actual proceso del seleccionador del Tri, Javier Aguirre.

Ambos combinados tienen su presencia garantizada en el Mundial de Norteamérica: los cafeteros al acabar terceros en la eliminatoria sudamericana y los mexicanos como anfitriones, una labor que comparten con Estados Unidos y Canadá.



"El resultado fue un poco abultado respecto a lo que fue el partido. No hay esa diferencia", consideró Néstor Lorenzo, DT de Colombia. "El plan salió porque tuvimos categoría en la definición".

"Esta selección mexicana, campeona de la Copa Oro, es una de las mejores de los últimos tiempos, si no la mejor, con un gran técnico, por momentos te llevan a jugar donde no te hacen sentir cómodo", agregó el argentino.

La jugada del 3-0 surgió en otro tiro libre por el costado izquierdo. El capitán colombiano mandó un centro que la defensa mexicana rechazó, pero Lerma estuvo atento al rebote para ampliar la cuenta con un disparo fulminante.

Cerca del final, Carbonero fue proyectado al frente con un pase profundo de Juan Fernando Quintero y sentenció la contienda con un toque que se coló entre las piernas del cancerbero mexicano.

El gol de la honra se le negó a México al 90 cuando Germán Berterame, atacante argentinomexicano del Monterrey, estrelló un remate al poste.

El martes, en su segundo partido de la actual fecha FIFA, México recibirá a Ecuador en el estadio Akron, en Zapopan, Jalisco.

Colombia, en tanto, se medirá el mismo día con Canadá en Harrison, cerca de Nueva York.

Alineaciones:

México: Ángel Malagón - Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo (amonestado 82) - Erik Lira (Carlos Rodríguez 77), Marcel Ruiz (amonestado 31) (Érick Sánchez 58), Orbelín Pineda (Luis Romo 58) - Diego Lainez (Hirving Lozano 58), Santiago Giménez (Germán Berterame 67), Alexis Vega (Julián Quiñones 67).

DT Javier Aguirre.

Colombia: David Ospina - Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo - Jefferson Lerma (Richard Ríos 86), Kevin Castaño (Juan Camilo Portilla 86) - Kevin Serna (Jaminton Campaz 65), James Rodríguez (Juan Fernando Quintero 69), Luis Díaz (Johan Carbonero 66) - Luis Suárez (amonestado 48) (Rafael Borré 69).

DT Néstor Lorenzo.