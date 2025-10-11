Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea todos los goles del triunfo 4-0 de la Selección Colombia sobre México, en juego de fogueo

Vea todos los goles del triunfo 4-0 de la Selección Colombia sobre México, en juego de fogueo

Los dirigidos por Néstor Lorenzo comenzaron con pie derecho su preparación para la Copa del Mundo 2026, tras una gran actuación frente a los ‘aztecas’.

Por: AFP
Actualizado: 11 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia goleó 4-0 a México
Selección Colombia goleó 4-0 a México
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad