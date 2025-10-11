Luis Díaz preocupó a todos en Selección Colombia: le doblaron el tobillo contra México

Luis Díaz está imparable. Este sábado 11 de octubre, demostró que lo que está haciendo en Bayern Múnich no es casualidad y también lo hizo con la Selección Colombia. Y es que no solo marcó uno de los goles, en la victoria 4-0 sobre México, en partido preparatorio, sino que, además, fue un dolor de cabeza para la defensa rival, que nunca supo cómo frenarlo.

De hecho, en algunas ocasiones, apelaron a la pierna fuerte. Prueba de ello fue lo ocurrido al minuto 62, cuando el guajiro atacó por la banda izquierda, ganó a pura velocidad y encaró a sus oponentes. En su afán por frenarlo, Jorge Sánchez Ramos le cometió una infracción, pisándole el tobillo izquierdo. Razón por la que hubo preocupación por el delantero 'cafetero'.

Por fortuna, no pasó a mayores y Luis Díaz pudo continuar en cancha. Sin embargo, las alarmas se encendieron por la gravedad de la falta y más que 'Lucho' quedó en el suelo, con gestos de dolor. El árbitro no dudó un segundo en mostrarle tarjeta amarilla al defensa mexicano, mientras que hubo reclamos, argumentando que el colombiano se había resbalado.