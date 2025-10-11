Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz preocupó a todos en Selección Colombia: le doblaron el tobillo contra México

Luis Díaz preocupó a todos en Selección Colombia: le doblaron el tobillo contra México

El partido preparatorio, por la fecha FIFA de octubre, se jugó con intensidad y pierna fuerte, y el delantero, Luis Díaz, lo sufrió con una dura infracción.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en el partido contra México, por partido preparatorio

Publicidad

Publicidad

Publicidad