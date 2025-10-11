Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Primeras imágenes de trifulca entre hinchas de Colombia y México; lo golpearon a mansalva

Primeras imágenes de trifulca entre hinchas de Colombia y México; lo golpearon a mansalva

Colombia y México se enfrentaron este sábado y en las redes sociales se publicaron duras imágenes de una pelea entre seguidores de los dos seleccionados.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2025
Comparta en:
Pelea en las tribunas del AT&T de Texas
Pelea en las tribunas del AT&T de Texas
@DallasTexasTV/X

Publicidad

Publicidad

Publicidad