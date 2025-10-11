Primeras imágenes de trifulca entre hinchas de Colombia y México; lo golpearon a mansalva

La Selección Colombia derrotó este sábado por un marcador de 4 a 0 a México, en partido de preparación celebrado en el estadio T&T y en el que los nuestros se impusieron gracias a los goles de Jhon Jáner Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero. Las tribunas del escenario deportivo se vieron colmadas de público de los dos países.

Y aunque en términos generales se vio el ambiente festivo en las gradas, en las redes sociales aparecieron unas imágenes en las que se ve una trifulca entre seguidores ataviados con las camisetas de los mexicanos y los colombianos.

Quedó en evidencia que varios fans de los 'manitos' golpearon repetidamente a uno de nuestro país, mientras que se escucharon algunos improperios y bastante algarabía. Algunos instantes después personal de logística rescató al colombiano.