Selección Colombia vs. Canadá, EN VIVO; día, hora y dónde ver en TV el partido FIFA

La Selección Colombia ya hizo la tarea. En las Eliminatorias Sudamericanas, finalizó en la tercera posición, con 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas. De igual manera, su diferencia de gol fue +10, tras marcar 28 tantos y recibir 18. Esto le permitió asegurar su cupo al Mundial 2026, junto con Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Por eso, el director técnico, Néstor Lorenzo, aprovecha cada partido preparatorio para ultimar detalles, mirar nuevas alternativas e ir armando la lista definitiva para la cita orbital, que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio. Justamente, este sábado 11 de octubre, midió fuerzas con uno de los anfitriones de ese certamen.

En el estadio AT&T, la 'tricolor' ganó, gustó y goléo 4-0, de la mano de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, quienes fueron los autores de los goles. Eso sí, quien se llevó las miradas fue James Rodríguez, que dio dos asistencias y fue clave en otro tanto. Razón por la que la ilusión de cara a la cita orbital es grande y el entrenador vio nuevas caras.

Willer Ditta, Álvaro Angulo, Kevin Serna, Johan Carbonero, Rafael Santos Borré, Jáminton Campaz y Juan Portilla tuvieron su oportunidad en cancha, y podrían sumar más minutos con la camiseta de la Selección Colombia. Y es que aún falta otro compromiso en esta doble fecha FIFA de octubre, también contra otro país que será sede de la Copa del Mundo en el 2026.



Luis Díaz, Daniel Muñoz y demás jugadores de la Selección Colombia celebran un gol contra México, en partido preparatorio Getty Images

Vea, EN VIVO, el partido de la Selección Colombia vs. Canadá, el martes 14 de octubre, a las 7:15 de la noche (hora de Colombia), por la señal principal de Caracol Televisión. Además, siga, ONLINE, por el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), el canal de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/featured) y la aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/).

De igual manera, en la página web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol) encontrará todos los goles, reacciones, mejores jugadas y curiosidades de lo que pase en el encuentro. Recuerde que en la transmisión tendrá la compañía de Carlos Alberto Morales, Javier Hernández Bonnet, Rafael Dudamel y Juan Pablo Hernández.