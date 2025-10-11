Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia vs. Canadá, EN VIVO; día, hora y dónde ver en TV el partido FIFA

Selección Colombia vs. Canadá, EN VIVO; día, hora y dónde ver en TV el partido FIFA

Después del compromiso contra México, que finalizó 4-0, la Selección Colombia se enfoca en su próximo juego preparatorio, pensando en el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2025
Comparta en:
Alineación titular de la Selección Colombia para el partido preparatorio contra México
Alineación titular de la Selección Colombia para el partido preparatorio contra México
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad