Egan Bernal sorprendió a Isaac del Toro con un gesto en el Giro de Italia: "Se quedó mudo"

"Isaac del Toro es un gran corredor, me gusta mucho, es inteligente, se mueve bien, baja bien, está siempre adelante y es de los mejores ciclistas en la actualidad. Claramente, después de haberse hecho con la 'maglia rosa', puede ganar la carrera", afirmó Egan Bernal, en charla con Mauricio Molano, periodista de Caracol Sports y enviado especial, luego de la etapa 9 de la competencia.

Sobre estas palabras, se conoció la reacción del joven corredor mexicano del UAE Team Emirates XRG y quien contó la anécdota fue Georgina 'Goga' Ruiz Sandoval, en medio de la transmisión de la etapa 12 del Giro de Italia, por Caracol Sports. "Hubo un momento muy bonito y hasta se generó un nudo en la garganta", empezó contando la narradora y periodista especializada en ciclismo.

"Isaac del Toro tiene varios encuentros con la prensa al ser el portador de la 'maglia rosa', pues es uno de los habituales compromisos que debe cumplir. Allí, en esas charlas, con un periodista en inglés, le dijeron: '¿Sabías que Egan Bernal te mencionó como posible candidato a ganar el Giro de Italia y hacerte con el título?'. Se quedó mudo y al rato reaccionó", añadió 'Goga' al respecto.

Pero no fue lo único y reveló lo que dijo Isaac del Toro. "'¿En serio? Para mí, él es un ídolo. Lo tengo como referencia porque tuve un accidente muy fuerte en el 2022, una fractura de fémur, y me inspiró. Es un referente de vida y como deportista también, entonces que haya dicho eso de mí, me deja mudo y se lo agradezco demasiado', fueron las palabras del mexicano", dio a conocer.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, es uno de los favoritos a ganar el Giro de Italia 2025 Twitter del INEOS Gernadiers

"Es lindo ver esto entre los corredores, que esa convivencia sea con admiración y es bonito de apreciar", sentenció Georgina Ruiz Sandoval. Y quien la complementó fue Santiago Botero, exciclista profesional, campeón del mundo y quien también hace parte de las transmisiones de Caracol Sports. "En redes estuvo rondando un video donde Nairo Quintana abraza a Isaac del Toro", contó.

"Se les ve como si fueran grandes amigos. En rueda de prensa, me pareció particular, cuando le preguntan al mexicano si era uno de los favoritos a ganar el Giro y dice que no, que va día a día. Se le ve tranquilo y maduro, a pesar de su edad. En una carrera como estas, no se puede proyectar porque uno no sabe qué pueda pasar", puntualizó, destacando el buen ambiente que hay.