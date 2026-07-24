Einer Rubio sufrió insólito accidente en el Tour de Francia; se conocen videos

El colombiano Einer Rubio se vio obligado a abandonar el Tour de Francia tras sufrir un incidente en el ascender el Alpe d'Huez, indicó su equipo, el Movistar.

El corredor, que formó parte de la escapada del día, iba bien situado cuando sufrió ese incidente, a pocos kilómetros de coronar el puerto en los Alpes franceses.

Lo que se ha podido saber, de acuerdo a videos que se han publicado en redes sociales, es que una vez Tadej Pogacar rebasó al corredor colombiano, el auto de su equipo se sobrepasó al colombiano y al frente, un aficionado se atravesó y tuvo que frenar en seco.

Hay que tener en cuenta, que el ascenso al Alpe d'Huez es una subida en la que se colman miles de aficionados y algunos de ellos, son imprudentes en la carretera, que a lo largo de la historia, han causado accidentes en las diferentes competencias, que han subido a este puerto.



Rubio no podrá cumplir el objetivo que tenía para la temporada 2026; terminar las tres grandes vueltas del ciclismo mundial. Recordemos que en el Giro de Italia fue un corredor combativo y estuvo cerca de conseguir una victoria; ahora, en el Tour ya había hecho parte de cinco fugas. Falta conocer cuáles son las lesiones que sufrió y si podrá tomar la partida en la Vuelta a España.

Publicidad

El equipo no ha comunicado por el momento el alcance de la lesión que sufre el colombiano, que disputaba el Tour de Francia por segunda vez tras haber acabado 31 el año pasado.

Acá el video de lo sucedido:

Publicidad

¿Quién es Einer Rubio?

Einer Augusto Rubio Reyes es un destacado ciclista profesional colombiano nacido el 22 de febrero de 1998 en Chíquiza, Boyacá. Reconocido por sus dotes de gran escalador en la alta montaña, se desempeña en la máxima categoría del ciclismo mundial al servicio de la escuadra española Movistar Team, equipo con el que compite profesionalmente desde el año 2020.

A nivel profesional, Rubio ha conquistado victorias memorables en el calendario WorldTour. Destaca su brillante triunfo en la decimotercera etapa del Giro de Italia 2023 con llegada en Crans-Montana, sumado a su victoria en la tercera jornada del UAE Tour 2023. Asimismo, resalta su notable séptimo puesto en la clasificación general del Giro de Italia 2024.

Su consistencia en las Grandes Vueltas y su solvencia en los puertos más exigentes lo convierten en un referente del ciclismo colombiano actual. Heredero de la gran tradición de escarabajos boyacenses, Einer Rubio ha consolidado su renombre internacional como uno de los escaladores más fiables del Movistar Team y una carta de garantía para el país en Europa.