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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 19; Pogacar hizo historia

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 19; Pogacar hizo historia

En el asombroso Alpe d'Huez, Tadej Pogacar consigió una nueva victoria del Tour de Francia y pulverizó el récord histórico en esta mítica subida alpina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jul, 2026
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Tadej Pogacar, ganador de la etapa 3 del Tour de Francia 2026.
Tadej Pogacar, ganador de la etapa 3 del Tour de Francia 2026.
afP.

El esloveno Tadej Pogacar consiguió su quinta victoria en este Tour de Francia, la prestigiosa en el Alpe d'Huez a falta de dos días para la llegada a París donde es favorito para sumar su quinto triunfo consecutivo.

El ciclista del UAE se impuso al francés Lenny Martinez y al ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la víspera y supervivientes de la escapada del día.

Clasificación general de la etapa 19:

PuestoCiclistaEquipoTiempo
1Tadej PogačarUAE Team Emirates - XRG67:53:00
2Remco EvenepoelRed Bull - BORA - hansgrohe+7:11
3Isaac del ToroUAE Team Emirates - XRG+9:42
4Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team+10:06
5Lenny MartinezBahrain - Victorious+13:00
6Mattias SkjelmoseLidl - Trek+13:09
7Juan AyusoLidl - Trek+15:58
8Richard CarapazEF Education - EasyPost+21:15
9Tom PidcockPinarello Q36.5 Pro Cycling Team+21:30
10Jordan JegatTotalEnergies+23:21

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