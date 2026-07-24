Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 19; Pogacar hizo historia

El esloveno Tadej Pogacar consiguió su quinta victoria en este Tour de Francia, la prestigiosa en el Alpe d'Huez a falta de dos días para la llegada a París donde es favorito para sumar su quinto triunfo consecutivo.
El ciclista del UAE se impuso al francés Lenny Martinez y al ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la víspera y supervivientes de la escapada del día.
Clasificación general de la etapa 19:
|Puesto
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates - XRG
|67:53:00
|2
|Remco Evenepoel
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|+7:11
|3
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates - XRG
|+9:42
|4
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|+10:06
|5
|Lenny Martinez
|Bahrain - Victorious
|+13:00
|6
|Mattias Skjelmose
|Lidl - Trek
|+13:09
|7
|Juan Ayuso
|Lidl - Trek
|+15:58
|8
|Richard Carapaz
|EF Education - EasyPost
|+21:15
|9
|Tom Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|+21:30
|10
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|+23:21
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