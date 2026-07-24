Enrique Camacho 'sacó pecho' por 'equipazo' que armó en Millonarios; "la inversión fue la más alta"

Este viernes 24 de julio, Millonarios atendió a los medios de comunicación en su sede deportiva, con Enrique Camacho y el profesor Fabián Bustos al mando, para hablar tanto de la situación administrativa del club, como de la deportiva.

Y justamente, enfatizando en lo que ha sido el mercado de fichajes para el club ‘embajador’; el presidente del equipo capitalino dio reveladora información ante la prensa presente en la conferencia. Según Camacho, para esta ventana de transferencias, se hizo inversión récord en la institución, buscando conformar una nómina competitiva.

“Hemos hecho, tal vez la inversión más alta desde que estoy en Millonarios. Aquí ya llevo doce cansados años. Pero hemos hecho una inversión cerca a los 16 mil millones de pesos, para incorporar jugadores, que no eran jugadores que estuvieran libres o disponibles; había que buscarlos en el mercado, comprar sus derechos, sacarlos de los otros equipos; cosa que es una operación muy sofisticada, de mucha negociación, viendo realmente qué requería el cuerpo técnico y Millonarios, para buscar lo que necesitamos nosotros que es ganar títulos”, indicó de entrada Enrique Camacho, dejando claro que la institución le apuesta al premio mayor en este segundo semestre.

Enrique Camacho, en rueda de prensa. Foto: Colprensa.

Además, haciendo una comparación con los demás equipos del fútbol colombiano; el dirigente de Millonarios enfatizó en que los capitalinos han sido quienes mejores movimientos han tenido en el mercado, fichando nombres importantes. Y sí, aunque no es fácil asegurar o prometer títulos, en la institución azul consideran que con la inversión realizada van a estar cada vez más cerca del objetivo.



“En el fútbol dar garantías es complicado, uno aquí lo que hace es su mejor esfuerzo para tener el mejor equipo posible, de acuerdo con las capacidades también del club. Ahora Millonarios ha demostrado mayor vigor que la mayoría de equipos consiguiendo una plantilla con jugadores connotados, con demasiada experiencia. Con base en eso, esperamos tener mejores resultados”, agregó el presidente Enrique Camacho.

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¿Quiénes son los refuerzos confirmados por Millonarios, para el segundo semestre?

Desde la eliminación, tanto en Liga BetPlay I-2026 como en la Copa Sudamericana; el equipo azul inició su trabajo pensando en esta segunda parte del año, poniendo varios nombres sobre la mesa y estudiando cuáles serían los que encajen mejor en el equipo, teniendo en cuenta también las necesidades del plantel.

Así fue la formación de Millonarios frente a Colo Colo en El Campín. Foto: Colprensa

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Con base en eso, hasta la fecha Millonarios ha anunciado a siete futbolistas, que han llegado para reforzar al equipo dirigido por Fabián Bustos: “Javier Burrai, James Aguirre, Stiven Barreiro, Jhomier Guerrero, Francisco Chaverra, Daniel Ruiz y Andrey Estupiñán”.