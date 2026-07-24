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Gol Caracol  / A José Enamorado le llegó compañero de lujo; mundialista con Cabo Verde fue oficializado por Gremio

A José Enamorado le llegó compañero de lujo; mundialista con Cabo Verde fue oficializado por Gremio

Luego de su paso por la copa del mundo con la Selección de Cabo Verde, el futbolista convierte en el primer jugador de su país en vestir la camiseta de este histórico equipo brasileño.

Por: EFE
Actualizado: 24 de jul, 2026
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José Enamorado, jugador colombiano, celebra su primer gol con Gremio, en el Campeonato Gaúcho
José Enamorado, jugador colombiano, celebra su primer gol con Gremio, en el Campeonato Gaúcho
AFP

El Gremio, uno de los equipos más tradicionales de Brasil, anunció este jueves el fichaje del delantero caboverdiano Jovane Cabral, que viene de disputar con su selección el Mundial de Norteamérica 2026. "De la Copa del Mundo a Porto Alegre. Jovane Cabral es el primer futbolista de Cabo Verde en vestir nuestra camiseta", celebró el club en sus redes sociales al anunciar su nuevo refuerzo.

Cabral, de 28 años, ha firmado un contrato con el Tricolor Gaucho para lo que queda de esta temporada y la siguiente, es decir, hasta finales de 2027. El atacante integró la sorprendente y aguerrida selección de Cabo Verde en el pasado Mundial y jugó de titular contra los dos finalistas del torneo: España, en la fase de grupos, y Argentina, en los dieciseisavos de final.

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Cabral comenzó su carrera profesional en las categorías inferiores del Sporting de Lisboa y fue subiendo peldaños hasta que debutó en el primer equipo en 2017. En la disciplina lusa conquistó varios títulos, entre ellos una Liga (2020), una Copa de Portugal (2018), tres Copas de la Liga Portuguesa (2018, 2020 y 2021) y una Supercopa de Portugal (2021).

A partir de ahí inició una serie de cesiones que lo llevaron a los italianos Lazio y Salernitana y al Olympiacos de Grecia. En 2024, volvió definitivamente a su país natal para poner rumbo al Estrela da Amadora, donde ha militado durante las dos últimas temporadas.

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Cabral aterriza ahora en el Gremio, todo un tricampeón de la Copa Libertadores que, sin embargo, no pasa por su mejor momento. El equipo lucha por no descender a la segunda división del Campeonato Brasileño, aunque sigue vivo en la Copa de Brasil, donde buscará los cuartos de final contra el Mirassol, y en la Copa Sudamericana, torneo en el que va a jugar una repesca contra el Bolívar para acceder a la ronda de octavos de final.

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