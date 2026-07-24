¿Quién es y qué ha ganado Jurgen Klopp, nuevo entrenador de la Selección de Alemania?

La primera vez que se habló de la posibilidad de que Jürgen Klopp se convirtiera en el seleccionador de Alemania fue después del Mundial 2006, cuando Jürgen Klinsmann anunció que no seguiría al frente de 'Die Mannschaft'.

Después de aquella edición, en la que Alemania, como anfitriona, cayó en semifinales ante Italia, las quinielas no duraron mucho: la Federación Alemana de Fútbol (DFB) optó por una solución interna y ascendió a su asistente, Joachim Löw, al cargo de primer entrenador. Pero era claro que, en ese momento, sin tener el palmarés que alcanzaría después, Klopp ya era visto como una de las personas que podían marcar el futuro del fútbol alemán.

Hasta ese momento sólo tenía para mostrar lo que había hecho con un equipo modesto como el Maguncia, al que ascendió en 2004 a la Bundesliga mostrando un fútbol atractivo e innovador.

⚠️🇩🇪 Estas palabras de Jürgen Klopp en su presentación como NUEVO DT DE ALEMANIA:



“No estoy haciendo este trabajo por mí. LO ESTOY HACIENDO POR USTEDES. Estoy aceptando este trabajo a pesar de haber visto cómo trataron a Nagelsmann y Tuchel.



Si van tras mi familia, me voy. Si… — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 24, 2026

Además, durante el Mundial 2006, Klopp había llamado la atención por sus análisis tácticos como comentarista de la segunda cadena de la Televisión Alemana (ZDF), tarea que ha terminado repitiendo veinte años después en la cita de Estados Unidos, México y Canadá para un canal de 'streaming'.



Aquel fue el comienzo de una carrera que lo llevó en 2008 al Borussia Dortmund -donde su nombre empezó a ser una referencia europea-, aunque el Bayern Múnich también había intentado su fichaje, y luego al Liverpool.

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En todo caso, pese a los títulos logrados con el Dortmund y el Liverpool, entre ellos una Liga de Campeones con el conjunto inglés, Klopp considera -lo que, en cierto modo, le define- que su máximo éxito ha sido el ascenso con el Maguncia, ya que fue algo que logró con menos recursos de los que tuvo posteriormente.

El milagro del Dortmund

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Con el Dortmund, equipo que dirigió entre 2008 y 2015, tuvo el mejor comienzo de la historia de la Bundesliga hasta ese momento en la temporada 2010-2011, con 14 victorias, un empate y dos derrotas.

Ese arranque inicial fue la base para que al final de la temporada el Dortmund se convirtiera en el campeón más joven de la historia. El promedio de edad de la totalidad de los jugadores utilizados fue de 24,2 años, pero en gran parte de los partidos el promedio estuvo incluso por debajo de los 23 años.

Jurgen Klopp en su presentación, como nuevo entrenador de Alemania. Foto: AFP.

En su primera temporada al frente del equipo, el Dortmund fue sexto, quedándose por poco por fuera de las competiciones europeas. En la segunda llevó al equipo a la Liga Europa y en la tercera, contra todo pronóstico, lo convirtió en campeón de la Bundesliga. En la cuarta logró el doblete (Liga y Copa).

Después volvió la hegemonía del Bayern pero el Dortmund se convirtió en un habitual de la Liga de Campeones y llegó incluso a la final de la competición en 2013, después de eliminar en semifinales al Real Madrid.

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La 'era Klopp' en el Dortmund terminó en 2015. El propio Klopp, en medio de una temporada desastrosa, en la que el Dortmund llegó a ocupar el último lugar, afirmó en abril que ya no era el entrenador que necesitaba el equipo. No obstante, las cosas se enderezaron a partir de ese momento y el Dortmund se clasificó para la Liga Europa y llegó a la final de la Copa de Alemania, que perdió. Aquel fue el último partido de Klopp con el equipo en el que se consagró: dos títulos de Liga, una Copa y dos Supercopas.

Los años de Liverpool

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Klopp asumió el Liverpool en octubre de 2015 y, como había hecho con el Dortmund y, aunque a otro nivel, también con el Maguncia, llevó al equipo de menos a más. Cuando llegó Klopp, el Liverpool era décimo. Su primera temporada en Inglaterra la terminó con el equipo en el octavo puesto, aunque llegó a dos finales que perdió, en la Copa de la Liga contra el City y en la Liga Europa contra el Sevilla.

Después, el Liverpool tuvo dos cuartos lugares y en 2018 llegó a la final de la Liga de Campeones que perdió contra el Real Madrid. En 2019 fue segundo en la Premier League, por detrás del City, y ganó la Liga de Campeones imponiéndose en la final al Tottenham.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool. Foto: GettyImages/ Etsuo Hara

En la temporada 2019-2020, el Liverpool dominó la Premier de principio a fin y se coronó campeón 7 jornadas antes de que terminara la temporada.

En 2024, Klopp anunció que su etapa en el Liverpool había terminado, alegando que había llegado un momento en que no tenía la energía requerida y que necesitaba recargar baterías. Como en el Dortmund, y también en el Maguncia, él había determinado el momento de su final. Y lo mismo que en sus dos anteriores equipos había dejado una huella imborrable.

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El reto de la 'Mannschaft'

Ahora, 20 años después de que se mencionase por primera vez su nombre como posible seleccionador alemán, Klopp asumirá a una Alemania, tetracampeona del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014), que pasa por una crisis que lleva ya casi una década, tras su último título conquistado en 2017 (Copa Confederaciones).

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Esa situación puede recordar un poco la situación en la que asumió en el Dortmund y también en la que asumió al Liverpool.

Sin embargo, es claro que el reto es distinto. Viene ahora una temporada con Liga de Naciones en la que se hará el primer balance y no es claro que, como seleccionador, Klopp disfrute de la paciencia que hubo con él en sus primera temporadas en sus clubes. Después vendrá la clasificación a la Eurocopa.