Einer Rubio y Diego Pescador tienen nuevo compañero; Movistar Team le quitó una joya al UAE

El ciclista ecuatoriano Mateo Ramírez, hasta ahora en la disciplina del equipo de desarrollo del UAE Team Emirates, se incorporará en 2027 al equipo español Movistar Team con un contrato hasta 2029, según informó la escuadra telefónica.

El ecuatoriano, de 20 años, ha sido en 2026 segundo en la general del Giro de Italia Next Gen, la versión sub-23 de la gran vuelta italiana, y segundo en la del Giro del Valle de Aosta, además de cuarto en la general del Tour del Porvenir.

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Especialista escalador, en 2023 fue doble campeón en línea y contrarreloj júnior de su país, y en 2024 revalidó el título en línea. En 2025, todavía como sub-23, participó en la carrera élite de los campeonatos nacionales de Ecuador, y fue tercero, sólo por detrás de los profesionales Jhonatan Narváez (UAE) y Jefferson Cepeda (EF Education).

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El Movistar Team recogió las primeras declaraciones de su fichaje: "Muy contento e ilusionado por comenzar mi carrera en el World Tour con Movistar. Es un equipo que tiene una historia enorme en el ciclismo y creo que encaja muy bien conmigo, donde siento que podré seguir creciendo, desarrollándome como corredor y adquiriendo experiencia. Estoy muy motivado para el próximo año, quiero dar mi mejor versión y aprovechar al máximo esta oportunidad".



Sebastián Unzué, jefe deportivo del equipo, elogió al ecuatoriano: "Mateo es un corredor con mucho talento y un gran margen de progresión. Nuestro objetivo es acompañarle en cada paso de su desarrollo para que alcance el máximo nivel en los próximos años. Estamos muy ilusionados con su llegada y con muchas ganas de empezar a trabajar juntos".