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Gol Caracol  / Ciclismo  / "En el ciclismo actual no hay quién haga lo que Nairo Quintana hizo por seis años seguidos"

"En el ciclismo actual no hay quién haga lo que Nairo Quintana hizo por seis años seguidos"

Después de anunciar que se retirará cuando la temporada termine, los elogios para Nairo Quintana no tardaron en aparecer, recordando cómo fueron sus inicios.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, ganó la camiseta de la montaña en el Tour de Francia 2013
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, ganó la camiseta de la montaña en el Tour de Francia 2013
AFP

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