"En el ciclismo actual no hay quién haga lo que Nairo Quintana hizo por seis años seguidos"

Nairo Quintana, quien anunció este domingo que se retirará al finalizar la temporada de 2026, dejará el ciclismo como la leyenda que le devolvió la grandeza a Colombia en este deporte como uno de los mejores escaladores del mundo y con los títulos del Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España en 2016.

A sus 36 años, el boyacense se bajará de la bicicleta con la certeza de que lo ganó casi todo, excepto el Tour de Francia, que se le escapó en 2013 y 2015, cuando fue subcampeón, y en 2018, año en el que ocupó el tercer lugar por detrás de Chris Froome y Romain Bardet.

El ciclista culmina además su carrera en el Movistar Team, el equipo al que volvió en 2024 y con el que ganó todo lo que pudo entre 2012 y 2019 bajo la dirección del español Eusebio Unzué, quien, justamente, le dedicó unas palabras.

"No es fácil resumir lo que Nairo Quintana significa para el Movistar Team. Con él vivimos muchas emociones porque llego joven, desde el 2012, y su sello fue la confianza en sí mismo. Nunca había conocido una persona a la que no le de miedo nada ni nadie, fuera el rival que fuera o el objetivo que pusiéramos. Cuando estaba convencido era imposible sacarle de su cabeza lo que quería", dijo de entrada.



Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, celebra una de sus victorias en su carrera AFP

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Pero no fue lo único y el gerente general del Movistar Team añadió que el boyacense "era prudente cuando llegó, pero, muy rápido, se dio cuenta y descubrió que podía ser de los grandes de este deporte. Es difícil adivinar el nivel de las cosas que ha hecho, pero si tienen paciencia miren y repasen todo lo que fue capaz de hacer. En estos tiempos no hay quién haga lo que él hizo por seis años".

"Gracias a Nairo Quintana, sentí que de nuevo podíamos acariciar el hecho de dar la vuelta de honor en el Tour de Francia. De hecho, me atrevo a decir que la única deuda que el ciclismo le tiene a él es esa carrera, el Tour. Nunca importó su estatura o las enfermedades o cosas que vivió o tuvo, porque siempre lucho y lo dio todo", sentenció Eusebio Unzué, cuando le preguntaron por la huella del 'Cóndor'.