Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana eligió al máximo rival que tuvo y no fue Chris Froome; "llegué a admirarlo"

Nairo Quintana eligió al máximo rival que tuvo y no fue Chris Froome; "llegué a admirarlo"

En la rueda de prensa donde anunció su retiro, el colombiano del Movistar Team, Nairo Quintana, sorprendió con su elección del ciclista más fuerte al que enfrentó.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 22 de mar, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en carrera en un Tour de Francia
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en carrera en un Tour de Francia
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad