Nairo Quintana y la emotiva carta con la que anunció su retiro: "no es el final de mi historia"

"Buenas tardes, gracias por acompañarme. Esta es una cita importante para mí, mi familia, mi país, mi gente y todos los que están al lado mío. Vengo a contarles que es mi última temporada como ciclista profesional. Eso sí, no es mi última carrera, entonces todo lo que haga este año será esa gran fiesta y último baile en cada competencia. Lo hago de esta manera porque quiero disfrutar con todos los aficionados, que estuvieron a lo largo de los 17 años como profesional. He preparado una carta que quiero leerla, desde adentro de mi corazón", así fue como Nairo Quintana dio inicio a una rueda de prensa programada para este domingo 22 de marzo.

Carta de Nairo Quintana, tras anunciar su retiro del ciclismo profesional

"Se titula 'un nuevo comienzo'. Quiero hablarles desde lo más profundo de mi historia, desde ese niño que creció entre las montañas, en Boyacá, donde la vida no era fácil, pero sí llena de sueños. Un niño que no lo tenia todo, pero sí tenía las ganas de salir adelante. Recuerdo los primeros caminos, el frío en las mañanas, las carreteras largas y una bicicleta que se convirtió en mi compañera de vida".

"Así empezó todo, paso a paso, sin hacer ruido, fui construyendo mi camino en Colombia, con equipos que me dieron la oportunidad de aprender, caer y levantarme. Ahí, entendí que esto no era solo un deporte, sino una forma de vida. Así inició todo y, en el 2012, llegó una oportunidad que cambió todo. Movistar Team confió en mí. No solo era un fichaje, sino el comienzo de un sueño más grande de lo que una vez imaginé. A partir de ahí, vinieron momentos que marcaron mi vida y la de un país, victorias que no fueron solo mías, sino de un continente y Colombia entera".

"Cada subida, ataque y meta cruzada llevan el esfuerzo de ese niño de Boyacá y el corazón de millones de personas que creyeron en mí. Eso es algo que nunca voy a olvidar. También hubo etapas distintas que me permitieron crecer como deportista y persona. Fue un buen paso, vivido con aprendizaje, respeto y gratitud".



Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, anunció su retiro del ciclismo profesional AFP

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"La vida como el ciclismo da vueltas y volver al Movistar Team fue más que un regreso, fue cerrar un ciclo con el corazón lleno. Quiero agradecer a cada compañero, miembro del staff y persona que estuvo detrás de la carrera, de cada recuperación y momentos duros. A mi equipo de trabajo, a quienes han creído en los proyectos, gracias por caminar conmigo. Y, en especial, a mi familia, mi papá y mi mamá por enseñarme el valor del esfuerzo y la humildad; también a mi esposa, que está conmigo, acompañándome, por estar en los momentos buenos y difíciles, y ser apoyo, equilibrio y fuerza en mi vida. A mis hijos, Mariana y Tomás, por ser mi motivación grande y recordarme, cada día, por qué vale la pena seguir. Nada de esto tendría sentido sin ustedes".

"Tuve la oportunidad de crecer, prepararme y formarme en la universidad, entendiendo que la vida se construye más allá de la bicicleta. El ciclismo ha sido mi vida, pero no es el final de mi historia. No hablo de despedida, sino del comienzo, donde quiero construir, crear empresas, abrir oportunidades, apoyar el deporte competitivo y también el recreativo y devolverle a la gente, lo que el ciclismo me dio. Quiero que más niños sueñen como yo. Este camino continúa, con la misma pasión y compromiso, pero con nuevos sueños porque esto no acaba aquí, sino que apenas comienza. Gracias por acompañarme en cada kilómetro y por creer. Seguimos adelante con el mismo corazón".