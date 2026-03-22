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Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana y la emotiva carta con la que anunció su retiro: "no es el final de mi historia"

Nairo Quintana y la emotiva carta con la que anunció su retiro: "no es el final de mi historia"

Recordando sus inicios, contando sus duros momentos, agradenciéndole a sus padres, esposa, hijos y Movistar Team, y enviando un mensaje al país, Nairo Quintana dijo 'adiós'.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano, fue campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España
Nairo Quintana, ciclista colombiano, fue campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España
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