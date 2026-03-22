¿Cuál es la próxima carrera de Nairo Quintana con el Movistar Team?

El ciclismo colombiano vive días de nostalgia tras el anuncio de Nairo Quintana, quien confirmó este domingo 22 de marzo que la temporada 2026 será la última de su carrera como profesional. El boyacense, uno de los grandes referentes del deporte nacional en el siglo XXI, ya empieza a escribir sus últimos capítulos en el pelotón internacional, y su siguiente reto con el Movistar Team está a la vuelta de la esquina.

La próxima competencia de Quintana será la Vuelta a Cataluña 2026, una de las carreras más tradicionales del calendario WorldTour. Según la programación oficial, la prueba comenzará este lunes 23 de marzo y se extenderá hasta el domingo 29 de marzo, con un recorrido exigente que suele favorecer a los escaladores, terreno donde el colombiano ha construido su legado.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, se retirará del ciclismo en 2026 AFP

Para esta edición, Nairo estará acompañado por un grupo sólido dentro del Movistar Team. La nómina incluye a Enric Mas, Cian Uijtdebroeks, Einer Rubio, Juan Pedro López, Pavel Novák y Michel Hessmann, un equipo que mezcla experiencia y juventud, y que apunta a ser protagonista en la clasificación general y en etapas de montaña. La presencia de corredores como Mas y Rubio podría darle alternativas tácticas al equipo español en una carrera que suele definirse en los ascensos.



En cuanto a su historial en la Vuelta a Cataluña, Quintana sabe lo que es ganar esta competencia. El colombiano se coronó campeón en 2016, en una actuación memorable que reafirmó su estatus como uno de los mejores escaladores del mundo en ese momento. Además, ha tenido otras participaciones destacadas, consolidando una relación positiva con las carreteras catalanas.

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Hablar de Nairo es repasar un palmarés de élite: campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016, múltiples podios en el Tour de Francia, además de triunfos en carreras de una semana como la Tirreno-Adriático y el País Vasco.

Cabe recordar, que, la Vuelta a Cataluña 2026 será transmitida por Caracol Televisión, CarcolSports.com y Ditu. La primera jornada será este lunes 23 de marzo, a partir de las 9:00 a.m. (hora Colombia).