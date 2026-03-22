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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cuál es la próxima carrera de Nairo Quintana con el Movistar Team?

¿Cuál es la próxima carrera de Nairo Quintana con el Movistar Team?

El colombiano Nairo Quintana sorprendió a sus seguidores, tras anunciar que el 2026 será su última temporada en el profesionalismo. Por eso, en Caracol Sports le contamos cuándo y dónde vuelve a competir.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, fue elegido para correr la Tirreno Adriático 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, fue elegido para correr la Tirreno Adriático 2026
AFP

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