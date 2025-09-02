Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Escándalo en la Vuelta a España: "quisieron dañar mi imagen; parece una dictadura"

Escándalo en la Vuelta a España: "quisieron dañar mi imagen; parece una dictadura"

"Han sido faltas de respeto, una detrás de otra", añadió el ciclista, que era favorito a ser campeón de la Vuelta a España 2025 y fue despedido por su equipo.

Juan Ayuso, ciclista español del UAE Team Emirates XRG, se pronunció sobre su salida del equipo en medio de la Vuelta a España 2025
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 07:35 a. m.