Excompañero de Egan Bernal y el conflicto que lo llevó al retiro: "No cenaba con sus compañeros"

Antes de las emociones del Giro de Italia 2025 , el mundo del ciclismo tuvo el sorpresivo retiro de uno de los esprinters más prometedores del último tiempo. Se trata de Caleb Ewan, excompañero de Egan Bernal en el INEOS Grenadiers. Sin embargo, la noticia no se detuvo ahí, puesto que ahora se revelaron todos los conflictos del australiano.

Jasper de Buyst, uno de los compañero de Ewan durante su etapa en el Lotto, dio una entrevista para el portal 'Het Nieuwsblad' y contó varias incidencias.

“Ha tenido dos años de mierda a nivel de equipo (se refiere a 2023 y 2024, ed.). Primero, su salida del Lotto, que le costó muchísimo. Luego, fichó por el Jayco AlUla, donde se topó con Dylan Groenewegen, mientras que Caleb quería ser el primer sprinter del equipo. Porque lo único que le importaba eran las grandes victorias. Victorias de etapa en el Tour y el Giro. Sentía que eso no iba a pasar con Jayco. Pero ahí fue donde las cosas se torcieron y Jayco finalmente rescindió su contrato. Lo fichó el INEOS, pero esos dos años difíciles hicieron que ya no le gustara hacerlo”, dijo sin tapujos.

Caleb Ewan, ganador de la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2025. Getty Images.

Sin embargo, los señalamientos de Buyst no fueron los únicos, Marc Sergaent, exentrenador, también compartió con el pedalista y reveló una fuerte historia: “En el Giro de Italia 2021, Caleb estaba insatisfecho con sus compañeros. El ambiente estaba completamente destrozado; me dijeron que Caleb incluso se sentó aparte en la cena. Cuando hablé con él, empezó a quejarse de todo lo que salió mal en la carrera. ‘Ah, entonces no queda más remedio que cambiar de equipo’, dije riendo. ‘Es cierto, eso dice mi mujer’, respondió”.

Fue tal el tenso momento que se vivió, que Ewan reflexionó y se retractó. “Le dije que esperara un poco más y que todo iría bien”. A veces había que ser estricto con Caleb, pero también escucharlo. A la mañana siguiente, se disculpó con sus compañeros en el autobús y les expresó su confianza. Ese día ganó la etapa y dos días después volvió a ganar. Y entonces volvió a estar feliz. No fue la única vez que tuve que convencer a Caleb”, agregó Sergaent.