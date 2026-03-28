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Gol Caracol  / Ciclismo  / Favorito a ganar la Vuelta a Cataluña 2026 se retiró, tras sufrir una caída en un descenso

Favorito a ganar la Vuelta a Cataluña 2026 se retiró, tras sufrir una caída en un descenso

Con la presencia de Vingegaard, Evenepoel, entre otros grandes ciclistas del pelotón, la Vuelta a Cataluña 2026 se quedó sin uno de sus candidatos a ser campeón.

Por: EFE
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Thomas Pidcock, ciclista británico, se retiró de la Vuelta a Cataluña 2026, tras sufrir una dura caída
Thomas Pidcock, ciclista británico, se retiró de la Vuelta a Cataluña 2026, tras sufrir una dura caída
Getty Images

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