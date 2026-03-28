Favorito a ganar la Vuelta a Cataluña 2026 se retiró, tras sufrir una caída en un descenso

El ciclista británico, Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5), decidió retirarse de la Vuelta a Cataluña 2026, justo antes de iniciar la sexta jornada, después de la caída que sufrió en la etapa 5 de la ronda catalana.

En un vídeo publicado por su equipo en la red social Instagram, el propio Pidcock explicó que sufrió molestias en la rodilla que le impidieron tomar la salida de la sexta etapa que se disputó este sábado 28 de marzo, con inicio en Berga y final en el puerto de Queralt, de primera categoría.

"Mi rodilla está bastante hinchada y me he hecho daño ahí. Parece que voy a necesitar algo de tiempo para recuperarme. Después de la caída, no sentí tanto dolor en la rodilla, me dolía más la muñeca y la parte superior del cuerpo", comentó el ciclista inglés.

Tom Pidcock venía de ser podio en la Milán Sanremo, antes de correr la Vuelta a Cataluña 2026 AFP

Pese al accidente que sufrió descendiendo el puerto de Collada Sobirana, Pidcock, uno de los favoritos de la presente edición de la Vuelta a Cataluña, acabó la quinta etapa, con final en el puerto de Coll de Pal, a casi media hora del vencedor y líder de la carrera, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike).



"Me sentía bien y tenía ganas de pelear en el último ascenso, pero es lo que hay. Ahora me tengo que centrar en la recuperación", concluyó Tom Pidcock.