Vuelta a Cataluña 2026, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 6

Sin su máximo rival, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike) demostró en las rampas del puerto de categoría especial del Coll de Pal, donde finalizó la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña, que está un peldaño por encima del resto de 'gallos', que no pudieron responder al ataque en solitario del danés a 5,9 kilómetros de meta.

El bicampeón del Tour de Francia, que en las cimas de los Pirineos se enfundó el maillot de líder, confirmó su condición de favorito tras adjudicarse la primera jornada de montaña, de 153,1 kilómetros, con inicio en La Seu d'Urgell y final en el puerto donde cruzó la meta con un tiempo de 4h.13:44.

A 51 segundos del danés terminó el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA GSM), segundo, seguido del dúo formado por el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorious), tercero, y el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), cuarto, que acabaron a 1:01 del ganador de la etapa.

Vingegaard, que ya ganó dos etapas en la París-Niza que se llevó hace un par de semanas, dinamitó la general en el primer gran día, dejando en la cuneta a Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), uno de los ciclistas llamados a discutir su jerarquía en esta Vuelta a Cataluña.



El belga culminó la cima del Coll de Pal a un minuto y 38 segundos del ciclista del Visma, que tras su hachazo en la primera de las dos etapas de montaña de la ronda catalana es el líder destacado de la prueba con 57 segundos de ventaja sobre Gall, segundo.

Publicidad

Lenny Martínez es tercero en la general, a 1:09 de Vingegaard. Evenepeol es sexto tras su compañero, Florian Lipowitz, cuarto, y Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), quinto.

Tras la brillante actuación de Vingegaard, los corredores afrontarán este sábado 28 de marzo el último final en alto de la ronda catalana antes de la etapa final por el circuito de Montjuïc, en Barcelona.

Publicidad

Con inicio en Berga y final en el Santuario de Queralt, un recorrido que el año pasado se recortó por el viento, los organizadores esperan que se repita el espectáculo que se vivió en 2024, cuando Tadej Pogacar se llevó la etapa en un ambiente de puro ciclismo con las carretera a rebosar de aficionados.

Será una jornada explosiva, de 158,2 kilómetros, que incluyen los ascensos al Coll de la Batallola, de tercera categoría, el coloso Coll de Pradell (especial) y la Collada de Sant Isidre, de primera, antes de una subida final a Queralt. Vingegaard buscará confirmar su triunfo en la general.



Hora y dónde ver la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026

Día: sábado 28 de marzo.

Hora: 9:20 a.m. (Colombia).

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y DITU (https://ditutv.lat/descargar/).



Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026