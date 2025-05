‘Goga’ pidió “perdón” en TV por confesión en pleno Giro de Italia 2025: "No quiero ofender"

La mexicana Georgina Ruiz Sandoval, más conocida como ‘Goga’, es la encargada de trasmitir las emociones del Giro de Italia 2025 en Colombia a través de Caracol Sports y la aplicación Ditu, motivo por el que tiene gran reconocimiento en el país.

Y como el alcance de sus comentarios es bastante amplio, pues lleva varios años relatando las carreras grandes de la temporada por la misma señal, se disculpó antes de develar un particular detalle suyo del que no suele hablar.

La comunicadora aprovechó para destapar la singular situación la etapa 12, la del jueves 22 de mayo, que no tenía mayores emociones debido a su perfil principalmente plano y que trascurría con tranquilidad.

Fue así como tocó el tema a falta de 100 kilómetros para la meta, instante en el que la fuga del día avanzaba con más de 2 minutos de ventaja con licencia del lote, ya que la componían hombres que no amenazaban la parte alta de la clasificación: los italianos Giosué Epis (Arkéa-B&B Hotels), Andrea Pietrobon (Polti-VisitMalta) y Manuele Tarozzi (Bardiani CSF-Faizané), todos a más de 2 horas en la general.

Publicidad

‘Goga’ pide “perdón” por confesión en Giro de Italia

'Goga' hizo la revelación justo cuando las cámaras de televisión enfocaron a un grupo de niños al lado de la vía animando a los pedalistas.

Pantallazo, Caracol TV.

Publicidad

Esto dio pie para la periodista opinara: “Qué diferencia hace para muchos chicos que a lo mejor que no conocen el deporte de primera mano que los saquen a ver a los ciclistas, eso se le queda a uno en la cabeza”.

Acto seguido, aportó una anécdota personal para justificar su postura, pero antes se disculpó en repetidas ocasiones para no herir susceptibilidades:

“Perdón, perdón, no quiero ofender a nadie, pero a mi no me gusta el fútbol, perdonen”.

Y apuntó: “Cuando yo estaba en la primaria, me llevaron a la escuela a un portero argentino, ‘el Gato’ Marín, jugaba con el Cruz Azul… En la década de 70, yo estaba chiquita. Y aunque a mí nunca me ha gustado el fútbol, cuando llegó, yo me quedé con los ojos cuadrados y todavía me acuerdo, me da emoción, lo mismo estos niños”.

Publicidad

Posteriormente, los otros integrantes de la transmisión, Jhon Jaime Osorio y el exciclista Santiago Botero, narraron sus propias historias para entrar en sintonía con ‘Goga’, que se caracteriza por ser experta en ciclismo, fútbol americano y deportes olímpicos.