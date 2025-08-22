Santiago Moreno sabe que tiene presión en Fluminense, pero no se asusta; Jhon Arias, la referencia

Santiago Moreno comenzó su andar en el futbol brasileño. El atacante dio sus primeras palabras como jugador del Fluminense, equipo en el que espera tener un paso exitoso y conseguir muchos títulos.

Moreno, quien proviene de Portland Timbers del fútbol estadounidense, llega con la misión de reemplazar a su compatriota Jhon Arias, el cual fue al Wolverhampton de la Premier League. El nuevo jugador del 'flu' tendrá que competir por un puesto en la titular con sus compañeros Kevin Serna y Agustin Cannobio, autores de dos goles en la serie de octavos de final de Copa Sudamericana contra América de Cali, en un momento en que su equipo se juega las instancias finales de la Copa de Brasil y del torneo continental, por lo cual el 'cafetero' deberá dar su 100% para ser tenido en cuenta por el técnico, y para que puedan avanzar hasta la final y conseguir los trofeos.

Sin embargo, Santiago Moreno no mostró miedo frente a lo que viene. "Es un fútbol muy exigente físicamente. Pero estábamos en excelente forma en nuestros clubes anteriores y listos para jugar", dijo el colombiano. Además, se mostró feliz por la llegada de Arias a la Premier League, y dijo querer seguir sus pasos para volver a la selección nacional, a la que no asiste desde 2022.

"Como compatriota, estoy muy feliz por todo lo que ha logrado en su carrera. Espero seguir el mismo camino, con este sueño de llegar a Europa. Primero, intentaré hacer las cosas bien aquí en el club y demostrar que tengo mucho por lograr y seguir haciendo historia", concluyó.

Frente a sus sensaciones al llegar al 'tricolor', el colombiano afirmó: "Estoy muy feliz y emocionado de dejar mi huella en este gran club. Sigo creciendo como persona y como jugador. Tengo compañeros como Acosta y todos los que tendré en el campo. Tengo mucho que aprender de cada uno de ellos, y seguiré dándolo todo en los entrenamientos, día a día con el entrenador, y esperaré mi momento."

Santiago Moreno en acción de juego con Portland Timbers - Foto: Portland Timbers Oficial

Por otra parte, hablo de su entrenador Renato Gaucho, y de cómo han sido sus primeros entrenamientos con él, "nos da tranquilidad a los jugadores, y esa libertad que nos da en el juego será muy importante para mí. Espero estar haciéndolo muy bien". De igual manera, sobre la posición en la que le gusta jugar dijo: "Me siento muy cómodo jugando por fuera, pero también puedo jugar por dentro. Donde el entrenador me necesite, estaré disponible."

Santiago Moreno también mencionó lo que significaba para él llegar a una liga como la brasileña, "es una liga en la que siempre he soñado jugar. Se nota en mis TikToks (risas). Le dije al club dónde estaba y estoy muy agradecido por la puerta que me abrieron. Estoy muy agradecido de estar aquí."

El colombiano podría debutar este sábado a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) contra el Bragantino en condición de visitante en el estadio Cícero de Souza Marques por la jornada 21 del Brasileirao.