Clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 11: Egan Bernal sigue en la pelea

ElGiro de Italia 2025 tuvo una etapa 11 con muchas emociones, pero sobre todo con sabor colombiano y gracias a Nairo Quintana, quien se metió en la fuga y sumó puntos en la montaña. El ganador de la jornada fue Richard Carapaz,mientras que Isaac del Toro retuvo la 'maglia rosa' del líder.

Los corredores tomaron la salida neutralizada en la localidad de Viareggio. Una vez el carro oficial dio luz verde se dieron los primeros ataques. Fabio van den Bossche, Owain Doull, Francisco Muñoz y Martín Marcellusi tomaron la iniciativa en un comienzo. El siguiente turno fue Mattia Cattaneo y Yannis Voisard, pero tampoco hubo frutos.

Más adelante los que sí consiguieron una renta considerable fueron Xabier Asparren y Steven Kruijswijk. Tanto así, que, el español se quedó con los puntos en Borgo a Mozzano. El lote apretó y de nuevo hizo el cierre.

La ofensiva siguiente fue obra de Wilco Kelderman y Wout Poels. Atrás se fue formando un grupo persecutor con Nairo Quintana a la cabeza. La fuga se hizo oficial con 24 corredores con un minuto y 45 segundos de ventaja.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Getty Images.

Publicidad

Lorenzo Fortunato no quiso esperar y se marchó en solitario. En pelotón, Egan Bernal no se quedó quieto, atacó, pero Isaac del Toro y Primoz Roglic no lo dejaron ir.

Fortunato hizo un largo monólogo y se quedó con los puntos en Alpe de San Pellegrino, Cerredolo y Toano. En esa parte de la fuga, el italiano ya estaba acompañado por Quintana, Wout Poels, Luke Plapp y Pello Bilbado.

Publicidad

El último esprint, en Villa Minozzo, Quintana se impuso y sumó unidades importantes. Poco a poco el lote principal fue apretando y a nueve kilómetros de la meta le pusieron fin a la aventura de los escapados.

Richard Carapaz atacó de inmediato y se marchó en solitario. Al ecuatoriano no lo pudieron alcanzar y se quedó con el triunfo en la etapa 11. Isaac del Toro y Giulio Ciccone ocuparon la segunda y tercera casilla, respectivamente.

Clasificación general del Giro de Italia 2025, tras la etapa 11