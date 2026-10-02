¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Perú y dónde ver EN VIVO POR TV y ONLINE?

La Selección Colombia afrontará su último partido de esta fecha FIFA frente a Perú, en un nuevo compromiso de fogueo que servirá como preparación para el próximo ciclo internacional.

La 'tricolor', dirigida por Néstor Lorenzo, llega a este encuentro después de igualar 1-1 con México y caer 0-1 frente a Paraguay. Ahora, el combinado nacional buscará cerrar esta serie de partidos con una buena presentación ante el conjunto peruano.

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El duelo está programado para este martes 6 de octubre, en el Inter Miami Stadium, en Miami, Estados Unidos. El pitazo inicial será a las 6:45 de la tarde, hora de Colombia.

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Colombia vs. Perú: horario y todos los detalles

El compromiso entre colombianos y peruanos será el último de los tres juegos preparatorios que disputará la Selección Colombia durante esta fecha FIFA.



Partido: Colombia vs. Perú.

Día: martes 6 de octubre.

Hora: 6:45 p. m.

Estadio: Inter Miami Stadium, Miami.

Competencia: amistoso internacional.

Transmisión por TV: señal principal de Caracol Televisión.

Transmisión ONLINE: portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos); canal de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol); y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Daniel Muñoz con la Selección Colombia AFP

¿Dónde ver Colombia vs. Perú EN VIVO por TV y ONLINE?

Los aficionados de la Selección Colombia podrán disfrutar del partido EN VIVO por televisión a través de la señal principal de Caracol Televisión.

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Además, quienes prefieran seguir el compromiso por internet tendrán la posibilidad de hacerlo ONLINE a través del portal web de Gol Caracol, donde estará disponible toda la información del partido.

Otra alternativa será DITU, plataforma digital de Caracol Televisión, que también tendrá disponible la transmisión del encuentro.

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Así, los hinchas de 'la tricolor' tendrán diferentes opciones para acompañar al equipo nacional en su último partido de esta fecha FIFA.