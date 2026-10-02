Néstor Lorenzo y su análisis de Matías Orozco, Jhon Arias, Yaser Asprilla y Juan Manuel Rengifo

Paraguay derrotó este viernes 2 de octubre a Colombia por 0-1 con gol del debutante, Hugo Benítez, y su patentada fórmula de solidez defensiva y rápidas salidas con centros al área, en un partido preparatorio con el que ambas selecciones preparan su camino a las Eliminatorias Sudamericanas de la Copa del Mundo 2030.

Benítez anotó el único gol de la noche, a los 56 minutos, después de aprovechar un centro desde la derecha que alcanzó a rematar dentro del área hasta en un par de ocasiones, tras el despeje inicial del guardameta, Aldaír Quintana. Sobre lo ocurrido en el campo de juego habló el director técnico, Néstor Lorenzo.

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¿Qué conclusiones sacó?

"Hacía rato que teníamos ganas de probar otro sistema. Habíamos iniciado siempre con línea de cuatro, salvo un partido de Eliminatorias Sudamericanas contra Ecuador. Vimos esta oportunidad y lo hicimos. Ahora, nos costó aceitar la salida, cometiendo errores y, además, jugamos contra un equipo duro, aceitado y que nos complicó".

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¿Queda más contento contra Paraguay que frente a México?

"Estamos en construcción. Las conclusiones se sacarán con el paso del tiempo. Hay cosas buenas por destacar, más allá de que reconozco que el equipo no jugó bien. Las chances del rival fueron por errores nuestros".



¿Cuál es el objetivo de estas caras nuevas?

"La idea es encontrar un equipo con una estructura y experiencia. Por lo general, se han hecho debutar jugadores en un equipo más consolidado. Ahora, estamos dejando de lado un par de cosas para ver jugadores sueltos y saber, individualmente, qué pueden aportar al equipo que tenga siete u ocho jugadores de la estructura fija, pero que no están".

¿Por qué se vio tan mal el equipo?

"La cancha estaba muy mala y dura. A los jugadores les costó adaptarse y eso llevó a que perdiéramos pelotas muy simples. Eso normalmente no pasa. Además, Paraguay presionó muy bien y complicó las cosas".

La Selección Colombia enfrentará a Perú en el próximo partido preparatorio de la fecha FIFA Federación Colombiana de Fútbol

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¿Qué decir de Kevin Andrade?

"Fue de menos a más. Entró un poco nervioso y nos generó inseguridad en las primeras pelotas, con malas entregas. Sin embargo, lo veo en su club y lo hace bien; es un jugador agresivo, tiene buen juego aéreo y juega bien con la pelota. Espero más de él y estoy conforme por ser su primer partido".

¿Por qué no se generaron tantas opciones de gol?

"El trabajo de un equipo es defender bien, atacar y generar situaciones de gol. En el Mundial, generábamos y no concretamos; ahora, no se genera tanto. Han cambiado algunos de los protagonistas para la elaboración de jugadas, entonces se debe tener paciencia. Tuvimos algunos errores simples e infantiles en la última jugada, al no enviar el centro y no ir hacia adelante o terminar, sino regresar y perder la pelota".

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¿Ha seguido a Iván Ángulo?

"Lo conocemos desde hace rato, hemos hablado con él y ha estado bloqueado para distintos microciclos".

¿Qué vio de bueno o de crecimiento?

"Sacaremos conclusiones individuales. En un plan de juego, se dan herramientas para llegar a gol de la mejor manera, pero se han tomado malas decisiones en ese aspecto. Hay que corregir y el jugador que se tenga que hacer cargo de esos errores, tendrá que mejorar. No llegamos en la medida que pretendíamos".

Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia, en partido preparatorio AFP

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¿Cómo ha visto a Jhon Arias llevando el '10'?

"Bien, lo que pasa es que lo hizo mejor de volante que de mediapunta, entonces no generamos muchas ocasiones de gol. Había que acompañar más a Luis Javier Suárez".

¿Qué decir de Juan Manuel Rengifo?

"Es un buen jugador, que está iniciando el proceso con nosotros, pero, así como Yaser Asprilla que tuvo que esperar, tendrá que seguir con el proceso. Estamos en construcción".

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¿Y de Yaser Asprilla?

"Lo hizo bien, a pesar de que no tomó siempre la mejor decisión. Sin embargo, me gustó que intervino, que se desordenó y buscó espacios, generando".

¿Cómo vio a Matías Orozco?

"Le vemos mucho futuro. Entró y se equivocó en algunas pelotas, pero siempre por querer y eso es valorable".