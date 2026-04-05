Escándalo en el Tour de Flandes; la maniobra por la que "Pogacar debió ser descalificado"

Un hecho insólito se ha producido en la edición 110 del Tour de Flandes que se disputa entre Amberes y Oudenaarde, ya que un paso a nivel a 210 km de meta obligó a parte del pelotón a detenerse, pero no todos pararon ante las señales de prohibido el paso.

Favoritos como Pogacar, Evenepoel y Pedersen, lograron cruzar antes de que se bajaran las barreras, pero otros, como Van der Poel y Evenepoel quedaron en un principio atrapados.

El director de carrera obligó al equipo UAE, que tiraba en cabeza con Pogacar, a esperar al grupo perseguidor. La carrera siguió su marcha, pero sin atender a una posible descalificación, tal y como detalla el reglamento.

Según el reglamento UCI, las sanciones pueden suponer la descalificación, suspensiones de hasta un mes y multas que oscilan entre 200 y 5.000 francos suizos para quienes crucen un paso a nivel de forma indebida.



Tadej Pogacar, ciclista del UAE Team Emirates XRG, corrió el Tour de Flandes 2026 AFP

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Vea la polémica maniobra de Pogacar y Van der Poel en Tour de Flandes

💥Polémica en el Tour de Flandes 2026: Pogacar y Evenepoel cruzaron un paso a nivel con señales activas 🚨

📜 El reglamento contempla descalificación, pero los jueces lo trataron como incidente de carrera y evitaron sanciones. Debate abierto. #RVV #RVV26 pic.twitter.com/vsCV45RkkP — InfoCiclismo (@infociclismoo) April 5, 2026

Ya tenemos la polémica. ¿ Los echarías?pic.twitter.com/8o9OAFv7ge — Streams de Ciclismo (@CicloStreams) April 5, 2026

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