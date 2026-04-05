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Gol Caracol  / Ciclismo  / Escándalo en el Tour de Flandes; la maniobra por la que "Pogacar debió ser descalificado"

Escándalo en el Tour de Flandes; la maniobra por la que "Pogacar debió ser descalificado"

Todo ocurrió cuando faltaban 213 kilómetros para la meta en el Tour de Flandes 2026, y donde también estuvieron involucrados Remco Evenepoel y Mads Pedersen.

Por: EFE
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel pudieron ser descalificados del Tour de Flandes 2026
Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel pudieron ser descalificados del Tour de Flandes 2026
AFP

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