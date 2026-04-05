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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Por qué Tadej Pogacar no fue descalificado del Tour de Flandes por su maniobra prohibida?

¿Por qué Tadej Pogacar no fue descalificado del Tour de Flandes por su maniobra prohibida?

A pesar de que el reglamento indica que realizar dicha acción genera ser "descalificado, suspendido y multado", todo quedó aclarado con el caso de Tadej Pogacar.

Por: EFE
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Flandes 2026
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Flandes 2026
AFP

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