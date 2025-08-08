Hora y dónde ver por TV en vivo la etapa 5 de Vuelta a Burgos 2025; Egan Bernal, por el podio

La quinta fracción de la Vuelta a Burgos 2025, considerada como la etapa ‘reina’ por ser la más exigente del recorrido, se llevará a cabo el sábado 9 de agosto con un amplio número de candidatos al título luchando codo a codo por las posiciones de honor.

Será un trayecto de 138,3 kilómetros entre las localidades de Quintana del Pidio y Lagunas de Neila, camino que tendrá inicialmente 2 escaladas de 3 tercera categoría.

Posteriormente, el lote encontrará una subida de primera y finalmente habrá meta en alto de categoría especial luego de 13 kilómetros de fuerte ascenso, escenario en el que seguramente se definirá al campeó de esta edición.

A esta jornada el colombiano Egan Bernal (Ineos) llega siendo décimo en la clasificación general a 53 segundos del líder, el francés Leo Bisiaux (Decathlon).

Sin embargo, el que se perfila como su rival a vencer es el joven mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates), que actualmente es tercero a 26 segundos.

Será un espectáculo para no perderse, en el que los ataques seguramente estarán a la orden del día y en el que Bernal querrá conquistar la corona que años atrás obtuvieron los también ‘escarabajos’ Mauricio Soler (2007), Nairo Quintana (2013 y 2014) e Iván Ramiro Sosa (2018 y 2019).

El resto de colombianos, entre los que ya no se encuentra Nairo Quintana (Movistar) por retiro debido a una fuerte caída, marchan a más de 2 minutos en la general y podrían aventurarse a buscar la victoria mediante alguna fuga.



Vuelta a Burgos 2025: TV para ver la etapa 5

Así se podrá ver la fracción en Colombia:

⦁ Fecha: sábado 9 de agosto de 2025

⦁ Hora: 7:00 a. m. (de Colombia)

⦁ TV: Youtube Claro