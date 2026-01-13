Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Jonas Vingegaard destapó sus cartas: las dos grandes vueltas que correrá en 2026

Jonas Vingegaard destapó sus cartas: las dos grandes vueltas que correrá en 2026

Grischa Niermann, director deportivo del Visma Lease a Bike, confirmó en qué competencias estará presente su máxima figura, el danés, Jonas Vingegaard.

Por: EFE
Actualizado: 13 de ene, 2026
Comparta en:
Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, correrá Giro de Italia y Tour de Francia en 2026
Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, correrá Giro de Italia y Tour de Francia en 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad