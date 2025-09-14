Jonas Vingegaard, de frente contra Tadej Pogacar: lanzó advertencia, tras ganar La Vuelta

Jonas Vingegaard (Hillerslev, 28 años) superó el fuerte ritmo de sus rivales en la subida a La Bola del Mundo, y atacó para ganar a 1,2 kilómetros de la cima, en el marco de la etapa 20. Esto le permitió coronarse como el campeón de la Vuelta a España 2025.

"El equipo ha estado increíble y no podría haber ganado sin ellos. No diría que me sentía cómodo siguiendo el ritmo de João Almeida y Jai Hindley, pero al menos sentía que aún no iba al límite, así que me vi con posibilidades de ganar la etapa. En un momento dado, simplemente pensé: "Ahora voy a intentarlo".

El líder atacó, sacó ventaja y llegó a meta con 11 segundos sobre su compañero Sepp Kuss y 13'' respecto a Jai Hindley. El rival directo, el portugués Joao Almeida, lo hizo a 22''.

"Enseguida conseguí una ventaja. Luego, los últimos cientos de metros fueron increíblemente duros. Claro que también queda la etapa de mañana, pero normalmente no habrá cambios. Ojalá mantengamos las cosas así y lleguemos a la meta con el maillot rojo", expresó.

Publicidad

Mirando al futuro, Jonas Vingegaard señaló que espera volver a enfrentarse al esloveno Tadej Pogačar para tratar de derrotarlo.

"Es un reto personal, sí. Pogacar es un gran corredor y es difícil ganarle, pero lo tengo que intentar cuando nos enfrentemos", dijo el danés, quien anunció que aunque el Giro está en sus planes en 2026, la prioridad será el Tour de Francia.

Jonas Vingegaard, ciclista danés del Team Visma Lease a Bike, se coronó campeón de la Vuelta a España 2025 AFP

Publicidad

Jonas Vingegaard se lució en la Bola del Mundo

Landa y Ciccone escalaron juntos el Puerto de Navacerrada, coronaron por la vertiente madrileña y fueron alcanzados a pie de la Bola del Mundo. Momento en que el UAE conectó la maquinaria por la roja. Vine aceleró hasta seleccionar un grupo de elegidos. Cedió Pellizzari despidiéndose de maillot blanco en favor de Riccitello.

Los favoritos, todos juntos, afilaban las garras para el ascenso definitivo. Por el todo o nada. A pie de la Bola del Mundo (Especial, 3.1 km al 12 por ciento) se desataron las hostilidades. Las pistas encementadas esperaban con todo su rigor. Tremenda subida, donde permanecer de pie ya es un éxito.

Almeida pidió la palabra. Cerca, a rueda, Vingegaard. Duelo estelar entre los mejores de la general. La roja en juego. El portugués apretó en las rampas del 20 por ciento, donde vibraba la bici por el granulado cemento de la pista. Le faltó fuerza al líder del UAE para intimidar a los rivales.

Jonas Vingeggard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, es el campeón virtual de la Vuelta a España 2025 AFP

A 2,2, el australiano Hindley atacó, tratando de desalojar a Pidcock del tercer puesto. Pero el Visma quería la etapa. Concretamente, Vingegaard; o incluso Kuss, que celebraba su cumpleaños. El danés se vio fuerte y sacó el látigo a 1,2 de meta. Despedida y cierre de la Vuelta. Triplete en la presente edición.

Publicidad

Ya ganó en Limone Piemonte y en Valdezcaray. En la Bola del Mundo, por todo lo alto, el doble ganador del Tour, a sus 28 años, unió a sus dos victorias en la gran ronda gala de Francia, la Vuelta a España. En Madrid le espera la fiesta.