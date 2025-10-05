¿Cómo quedó Jonas Vingegaard en la clasificación del campeonato europeo de ruta?

Jonas Vingegaard tuvo un campeonato europeo de ruta para el olvido. Este domingo 5 de octubre, llegó como la carta fuerte de Dinamarca y uno de los favoritos a hacerse con el título, pero nada salió como esperaba. Y es que el final fue el peor escenario posible para el reciente campeón de la Vuelta a España, que la pasó mal y sufrió.

Eran 202,5 kilómetros de recorrido en total, entre las ciudades de Privas y Guilherand-Granges, en Francia, y una serie de ascensos. Razón por la que se creía que el recorrido favorecía al danés, quien suele desenvolverse en la alta montaña. Sin embargo, en las primeras cotas, se le vio mal y sin poder responder a los diversos ataques.

A falta de 108 kilómetros de meta, las selecciones de Bélgica y Francia movieron la carrera, aprovechando unos ascensos. En ese momento, Jonas Vingegaard se quedó, cedió más 30 segundos y, por eso, sus rivales hicieron de las suyas, ya que vieron la oportunidad de deshacerse de uno sus oponentes más fuertes de la competencia.

Los constantes arrancones de los belgas, franceses y también los eslovenos hicieron que el danés cediera mucho más tiempo y terreno. Fue así como, tras varios intentos de conectar con Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, no dio más y, a 77 kilómetros del final del campeonato europeo de ruta, Jonas Vingegaard decidió retirarse.



Jonas Vingegaard, ciclista danés, se retiró en el campeonato europeo de ruta 2025 AFP

De esa manera, el danés va bajando el telón de su temporada en el 2025. Recordemos que la misma empezó con el título en la Vuelta al Algarve y continuó con su retiro en la París Niza. Allí, sufrió una conmoción cerebral, tras una dura caída, lo que llevó a que no tomara la salida en la etapa 6 de las ocho que conforman dicho evento.

Posteriormente, participó en el Critérium Dauphiné, donde culminó segundo en la clasificación general, detrás de Tadej Pogacar y compartiendo el podio con Florian Lipowitz. Esa carrera sirvió como preparación y, de paso, para palpitar el Tour de Francia, donde volvió a ser vencido por 'Pogi', siendo subcampeón de la 'ronda gala'.