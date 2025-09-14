Jonas Vingegaard y una dolorosa confesión, pese a ganar la Vuelta a España: "Eso no ayudó"

El danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se mostró muy feliz con la victoria en "una cima especial como la Bola del Mundo", que le proclama como virtual ganador de la edición 80 de la Vuelta a España, a falta de una jornada de trámite.

El doble ganador del Tour de Francia añadirá a su palmarés la tercera grande después de tres semanas de competición, en las que ha logrado tres triunfos parciales: en Limone Piamonte, Valdezcaray y Bola del Mundo.

"La Vuelta es una de las grandes carreras del calendario, algo con lo que siempre he soñado. Ganar aquí se puede decir que es un sueño cumplido y que, por supuesto, estoy contento", señaló.

Jonas Vingegaard desveló que pasó algún día malo por una enfermedad, sobre todo en las dos últimas semanas.

"Sufrí un poco con una enfermedad. Está claro que esto no me ha ayudado a estar en mi mejor momento en las últimas semanas", dijo.

Jonas Vingegaard, ciclista danés del Team Visma Lease a Bike, se coronó campeón de la Vuelta a España 2025 AFP

A pesar de las dificultades, sumó a su palmarés la victoria en La Bola del Mundo, aunque le hubiera gustado sumar otras en lugares también especiales.

"Quería ganar en Bilbao y en el Angliru, pero la Bola del Mundo también es un lugar especial. Siendo sincero, me sentí mejor que en los anteriores finales en alto, así que estoy contento de cómo me ha ido en esta etapa decisiva y con el rendimiento del equipo en toda la Vuelta", comentó.



¿Por qué cambió el recorrido de la etapa 20 de la Vuelta a España?

En plena persecución llegaron los primeros incidentes por cuenta de las manifestaciones que se presentaron a lo largo de la edición 80. La carrera no pasó por Cercedilla por la numerosa concentración de manifestantes, por lo que fue desviado por Los Molinos. Después, con Landa escapado, una sentada de unos 100 activistas en Becerril de la Sierra, a 17 kilómetros de meta, estuvo a punto de provocar el caos, pero las autoridades lograron manejar la situación y controlar todo.