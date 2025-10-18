Pogačar, Vingegaard, Roglič y Del Toro van por el título de ‘campeón de campeones’ en Andorra

Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Primož Roglič e Isaac del Toro, cuatro de los mejores ciclistas del mundo, se dan cita el domingo en el Principado de Andorra en la primera edición del Andorra Cycling Masters.

Los cuatro realizarán una cronoescalada con final en el Coll de la Gallina y después competirán por el centro de Andorra la Vella y de Escaldes-Engordany.

La primera de las dos pruebas comenzará a las 9 horas (7:00 GMT), con el inicio de la cronoescalada. Un total de 8,23 km y 749 metros de desnivel positivo con inicio en Bixessarri. Cada ciclista afrontará el ascenso en solitario con pendientes que alcanzan el 15%. La carretera CS-600 se cortará desde las 8 horas y el acceso a los aficionados sólo se permitirán a pie o en bicicleta desde esa hora.

A las 11 horas empezará el critérium urbano con una salida neutralizada en la Plaza del Consell General, donde se presentará la Andorra Cycling Masters. Este será el punto de partida de la segunda parte del evento con un circuito de 2,14 km, donde los ciclistas darán un total de 15 vueltas, lo que elevará el recorrido a los 32,1 km. La carrera recorrerá las céntricas avenidas Meritxell y Carlemany conectando Andorra la Vella y Escaldes-Engordany. La meta se situará en la Plaza de la Iglesia en la calle Santa Anna de Escaldes-Engordany.



El Andorra Cycling Masters no pertenece al calendario de la UCI. Se trata de un formato innovador. Una competición sin equipos dónde los ciclistas tendrán que depender de ellos mismos. Una manera de definir el 'campeón de campeones'.

Publicidad

La prueba servirá para grabar un 'docushow' que se ofrecerá por las plataformas de contenidos antes de fin de año y que realizará Wakai, especializada en documentales deportivos como 'FC Barcelona, era I y II', 'Real Madrid, cómo no te voy a querer' y los personalizados en las figuras de Diego 'El Cholo' Simeone y Thibaut Courtois.

El Andorra Cycling Masters será la primera incursión de la productora en el mundo del ciclismo. La empresa de marketing IPG y Andorra Turisme completan el cupo de patrocinadores de una competición ciclista con un alto presupuesto, similar al que costaría una salida del Tour aunque no se han hecho oficiales las cifras.

Publicidad

El cartel es de auténtico lujo con Tadej Pogačar que es el reciente ganador de su cuarto Tour de Francia y actual campeón del mundo en ruta. El esloveno llega en un buen momento de forma, tras conquistar la semana pasada su quinto Giro de Lombardía.

También estará el danés Jonas Vingegaard doble campeón del Tour y ganador de la Vuelta a España 2025. Primož Roglič, vencedor de cuatro Vueltas a España, y el mexicano Isaac del Toro, segundo en el Giro de Italia y una de las sensaciones del curso, con 16 triunfos.