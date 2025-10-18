Síguenos en::
Pogačar, Vingegaard, Roglič y Del Toro van por el título de 'campeón de campeones' en Andorra

Pogačar, Vingegaard, Roglič y Del Toro van por el título de ‘campeón de campeones’ en Andorra

En un innovador formato que se llevará a cabo por primera vez, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Isaac del Toro lucharán mano a mano para definir quién es el mejor.

Por: EFE
Actualizado: 18 de oct, 2025
Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Isaac del Toro.
AFP.

