Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Primož Roglič, 'campeón de campeones' en Andorra; venció a Del Toro, Pogacar y Vingegaard

Primož Roglič, 'campeón de campeones' en Andorra; venció a Del Toro, Pogacar y Vingegaard

En un novedoso y único formato, en la Andorra Cycling Masters, el esloveno Primoz Roglic se impuso sobre Isaac del Toro, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

Por: EFE
Actualizado: 19 de oct, 2025
Comparta en:
Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Isaac del Toro y Jonas Vingegaard en el Andorra Cycling Masters.
Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Isaac del Toro y Jonas Vingegaard en el Andorra Cycling Masters.
Andorra Cycling Masters.

Publicidad

Publicidad

Publicidad