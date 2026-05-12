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Gol Caracol  / Ciclismo  / Jonas Vingegaard recibió una mala noticia en el Giro de Italia; se confirmó en la etapa 4

Jonas Vingegaard recibió una mala noticia en el Giro de Italia; se confirmó en la etapa 4

El Team Visma Lease a Bike fue el encargado de dar a conocer lo ocurrido, que podría afectar las aspiraciones de Jonas Vingegaard de hacerse con el título.

Por: EFE
Actualizado: 12 de may, 2026
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Jonas Vingegaard, ciclista danés del Team Visma Lease a Bike, en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
Jonas Vingegaard, ciclista danés del Team Visma Lease a Bike, en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
Twitter del Team Visma Lease a Bike

El neerlandés Wilko Kelderman (Visma Lease a Bike), una pieza importante de Jonas Vingegaard en el Giro, sobre todo para las etapas de montaña, no ha tomado la salida en la cuarta etapa del Giro de Italia que se disputa entre Catanzaro y Cosenza, de 138 kilómetros.

  1. Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
    Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Noticia de última hora sobre Santiago Buitrago, tras fuerte caída en el Giro de Italia 2026

El equipo del máximo favorito a la 'maglia' rosa ha comenzado la primera etapa en suelo italiano con un corredor menos, ya que Kelderman (Amersfoort, 35 años) no se ha recuperado de la caída que sufrió el pasado sábado en el trascurso de la segunda etapa del Giro de Italia.

El ciclista neerlandés padece principalmente una lesión en el pecho, por lo que causó baja para la etapa que sale de Calabria y en la que el uruguayo Thomas Silva (Astana) sigue vistiendo el maillot de líder de la prueba.

Egan Bernal y Jonas Vingegaard, dos de los favoritos a ganar el Giro de Italia 2026
Egan Bernal y Jonas Vingegaard, dos de los favoritos a ganar el Giro de Italia 2026
Getty Images

Vingegaard pierde a un pilar fundamental tras sólo tres etapas en su lucha por un triunfo final que le pondría en el grupo de corredores ganadores de las 3 grandes, después de haber vencido dos veces el Tour de Francia (2022 y 2023) y una la Vuelta a España (2025).

  1. Egan Bernal y Jonas Vingegaard, dos de los favoritos a ganar el Giro de Italia 2026
    Egan Bernal y Jonas Vingegaard, dos de los favoritos a ganar el Giro de Italia 2026
    Getty Images
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    Ciclismo

    🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 4, con Egan Bernal y Vingegaard

  2. Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS Grenadiers.
    Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS Grenadiers.
    Twitter de INEOS Grenadiers
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    Jornada de descanso en el Giro de Italia 2026: así fueron las primeras tres etapas en Bulgaria

  3. Paul Magnier, ganador de la etapa 3 del Giro de Italia 2026.
    Paul Magnier, ganador de la etapa 3 del Giro de Italia 2026.
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    Reviva la victoria de Paul Magnier en la etapa 3 del Giro de Italia 2026

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