Jonas Vingegaard recibió una mala noticia en el Giro de Italia; se confirmó en la etapa 4

El neerlandés Wilko Kelderman (Visma Lease a Bike), una pieza importante de Jonas Vingegaard en el Giro, sobre todo para las etapas de montaña, no ha tomado la salida en la cuarta etapa del Giro de Italia que se disputa entre Catanzaro y Cosenza, de 138 kilómetros.

El equipo del máximo favorito a la 'maglia' rosa ha comenzado la primera etapa en suelo italiano con un corredor menos, ya que Kelderman (Amersfoort, 35 años) no se ha recuperado de la caída que sufrió el pasado sábado en el trascurso de la segunda etapa del Giro de Italia.

🇮🇹 #GirodItalia



Unfortunately, Wilco Kelderman will not start stage 4 of the Giro d’Italia following his crash a couple of days ago, as he is still experiencing lingering effects from the crash. pic.twitter.com/EPnIH7imJf — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) May 12, 2026

El ciclista neerlandés padece principalmente una lesión en el pecho, por lo que causó baja para la etapa que sale de Calabria y en la que el uruguayo Thomas Silva (Astana) sigue vistiendo el maillot de líder de la prueba.

Egan Bernal y Jonas Vingegaard, dos de los favoritos a ganar el Giro de Italia 2026 Getty Images

Vingegaard pierde a un pilar fundamental tras sólo tres etapas en su lucha por un triunfo final que le pondría en el grupo de corredores ganadores de las 3 grandes, después de haber vencido dos veces el Tour de Francia (2022 y 2023) y una la Vuelta a España (2025).

