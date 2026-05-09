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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Noticia de última sobre Santiago Buitrago, tras fuerte caída en el Giro de Italia 2026

Noticia de última sobre Santiago Buitrago, tras fuerte caída en el Giro de Italia 2026

El colombiano Santiago Buitrago se cayó en la segunda jornada del Giro de Italia 2026 y en el Bahrain Victorious, su equipo, tomaron importante decisión.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de may, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Getty Images

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