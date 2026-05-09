Noticia de última sobre Santiago Buitrago, tras fuerte caída en el Giro de Italia 2026

La segunda etapa del Giro de Italia 2026 terminó muy accidentada por una caída masiva que dejó como principal afectado al colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quien no pudo culminar el recorrido y se retiró según informó el periodista de Caracol Sports Diego Alberto.

El momento de angustia y tensión se vivió a 23 km de la meta luego de que varios corredores se enredaran y se fueran contra el pavimento. Buitrago sufrió un fuerte golpe junto a figuras como Adam Yates (UAE Team Emirates) y Jay Vine (UAE Team Emirates). Este último tuvo que ser retirado en camilla, dada la gravedad de sus heridas.

"El staff confirmó que el bogotano no continuaba en carrera y no dieron detalles porque el director de carrera no les contestaba el teléfono", anunció Diego Alberto en Foto Finish, de Ditu.

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