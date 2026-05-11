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Gol Caracol  / Ciclismo  / Jornada de descanso en el Giro de Italia 2026: así fueron las primeras tres etapas en Bulgaria

Jornada de descanso en el Giro de Italia 2026: así fueron las primeras tres etapas en Bulgaria

El pelotón se traslado a Italia para disputar las 18 etapas restantes luego del vibrante inicio en territorio búlgaro. Le contamos cómo va Egan Bernal y los demás favoritos.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 11 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS Grenadiers.
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS Grenadiers.
Twitter de INEOS Grenadiers

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