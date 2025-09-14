"El objetivo era ganar la Vuelta a España y no se logró; el equipo estuvo 10 días enfermo"

El australiano Jay Vine (UAE Team Emirates XRG), ganador de la montaña de la Vuelta a España 2025, señaló que ganar el maillot de lunares azules le dejaba "un sabor agridulce porque el objetivo del equipo era "lograr la roja".

"Ganar el maillot de lunares supone una victoria agridulce. El objetivo era ganar La Vuelta. Personalmente, es muy bonito, pero no me importaban los puntos; lo importante era intentar ganar esta carrera", dijo.

Aunque el UAE lo intentó durante toda la etapa, finalmente Joao Almeida fue batido por Jonas Vingegeggard en la subida a La Bola del Mundo. El portugués quedará segundo en el podio a 1' 16'' del danés.

"Desafortunadamente nos quedamos cortos. Además, todo el equipo lleva 10 días enfermo. No hemos podido demostrar realmente de lo que somos capaces como creo que hicimos al principio de la carrera, pero salimos con todo, lo dimos todo y lo intentamos", concluyó.

Jay Vine, ganador de la etapa 10 de la Vuelta a España 2025, celebra tras cruzar la línea de meta Getty Images

Publicidad

Análisis diferentes desde el UAE Team Emirates XRG

El español Juan Ayuso (UAE) aseguró que su equipo tiene que estar "contento" de la carrera que está completando en la Vuelta al España, a la que solo le queda el paseo final de este domingo por Madrid, porque este sábado hizo "todo lo que pudo" para "meter a (Joao) Almeida" en la pelea por la Roja con Jonas Vingegaard.

"Hemos endurecido la carrera para intentar dejar a Jonas Vingegaard, pero como había viento de cara había que esperar a la Bola del Mundo", explicó la táctica, sin éxito, de su equipo.

Publicidad

"El equipo ha hecho un trabajo muy bueno. Hemos hecho todo lo que teníamos en nuestra mano para intentar meter a Almeida arriba, que tiene que estar contento con la Vuelta que ha hecho. Tenemos que estar contentos", resumió.

Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) celebra su victoria en la etapa 7 de la Vuelta a España 2025 AFP

Caja Rural, una de las sorpresas en La Vuelta

El español Abel Balderstone (Caja Rural) aseguró que está "muy contento" por la Vuelta 2025 que ha completado, acabando decimotercero en la general y a pesar de no haber logrado "el Top 10 soñado".

"No sé si tengo motor para estar con los de delante, pero ese es el objetivo, ver si en el futuro puedo estar más cerca de los de cabeza. Estoy muy contento con el rendimiento", comentó el catalán, satisfecho también con su compañero Jaume Guardeño, decimocuarto en la general, justo por detrás de él.

"Estoy contento del rendimiento de los dos y de la ayuda que hemos recibido de los compañeros", comentó Balderstone tras una etapa con final en la Bola del Mundo, que calificó de "muy dura".