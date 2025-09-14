Síguenos en::
Gol Caracol  / Ciclismo  / "El objetivo era ganar la Vuelta a España y no se logró; el equipo estuvo 10 días enfermo"

"El objetivo era ganar la Vuelta a España y no se logró; el equipo estuvo 10 días enfermo"

Terminó la última grande del ciclismo de la temporada, que fue la Vuelta a España, y empezaron a conocerse algunos balances, incluso con cierta autocrítica.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 14, 2025 08:20 a. m.
Jay Vine, ciclista del UAE Team Emirates XRG, ganó la camiseta de la montaña en la Vuelta a España 2025
AFP

