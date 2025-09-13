Susto en la etapa 20 de la Vuelta a España: las protestas causaron caos y estragos

Un grupo de unos 100 manifestantes entorpeció la vigésima y penúltima etapa de la Vuelta a España con una sentada a 18 kilómetros de meta que obligó a parar a la caravana de vehículos de carrera y a los corredores a esquivar el corte de la vía por ambos lados del lugar del incidente.

En el momento de la interrupción, poco antes de iniciar la subida al Puerto de Navacerrada, habían pasado los componentes de la escapada del día, pero los perseguidores se vieron obligados a pasar entre los coches de los equipos y de la organización y por los laterales de la calzada ante la avalancha de manifestantes, mientras que las fuerzas de seguridad trataban de despejar la carretera.

La Vuelta a España 2025 estuvo afectada por algunas protestas AFP

Protestas en la etapa 20 de la Vuelta a España 2025