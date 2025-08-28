Jonas Vingegaard y el sueño que puede dañarle al nuevo líder de la Vuelta a España

El noruego Torstein Traeen (Bahrain Victorious) consiguió este jueves en la cima de Pal Andorra enfundarse el maillot rojo de la Vuelta a España, un logro especial para el ciclista nórdico, que superó en 2022 un cáncer testicular.

Tres años después de su triunfo sobre la enfermedad, Traeen será probablemente rey por un solo día, pues los favoritos de la Vuelta optarán de nuevo a la camiseta roja este viernes en la segunda etapa pirenaica con final en Cerler.

"Ya estaría contento con aguantar el maillot rojo hasta mañana, pero depe

nderá mucho de lo que quiera hacer Vingegaard y el UAE. Para mí es una historia bonita después de superar aquella enfermedad que me trastocó la vida", comentó.

Traeen admitió que fue una sorpresa lograr el liderato, pero señaló que en sus sueños pensó en esa posibilidad y así se lo hizo ver a otro compatriota del pelotón.

Torstein Traeen, ciclista noruego. afp.

"Hace unos días hablaba con el otro ciclista noruego, Johannes Staune-Mittet, sobre lograr la roja para Noruega y él me dijo que yo era un perdedor. Yo le dije: "¡Cuando me ponga la roja después de la etapa de Andorra, no creo que me llames perdedor nunca más!", contó.

"Siendo sincero", señaló Traeen, "fue bastante duro. Ya era difícil entrar en la escapada, los primeros 50 kilómetros fueron complicados, y después me di cuenta de que al final del día habría algo positivo", detalló.

Aunque el francés Bruno Armirail era el candidato de la fuga para ponerse de líder, la subida a Pal puso a cada uno en su sitio y Traeen supo jugar sus bazas.

"Sabía que la subida final sería bastante dura. Jay Vine atacó en la bajada. Y yo lo di todo. Fueron unos últimos 5 kilómetros largos. No sé cuánto podré aguantar, quizás mañana Jonas Vingegaard ya recupere el maillot. Es una posibilidad", concluyó.