Vuelta a España: protesta irrumpió en la etapa 5 y le perjudicó a un equipo en la 'crono'

La quinta jornada de la Vuelta a España 2025 se llevó a cabo en la localidad de Figueres con una contrarreloj por equipos de 24 kilómetros que tuvo un inesperado suceso por cuenta de una protesta que se coló en el recorrido y generó problemas para el Israel Premier Tech.

El conjunto asiático tomó la salida con total normalidad con miras a realizar una buena contrarreloj y dejar en buena posición a Marco Frigo, su mejor corredor en la general (15°). De repente, en el primer trazado del recorrido fueron interrumpidos por unas personas que portaban la bandera de Palestina a sus espaldas. Tres de los ochos corredores tuvieron que detenerse para no caer.

Varias motos de la organización se acercaron para tratar de disuadir la situación. Al final, Israel Premier Tech hizo un tiempo de 26:20, quedando por fuera del top-15 de la prueba.