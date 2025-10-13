Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "La Selección Colombia Sub-20 no ha conseguido nada; hay que ganarle a Argentina e ir a la final"

"La Selección Colombia Sub-20 no ha conseguido nada; hay que ganarle a Argentina e ir a la final"

Este miércoles, la Selección Colombia Sub-20 se enfrentará a Argentina en la semifinal del Mundial de la categoría en Chile y a la interna del grupo mantienen 'los pies sobre la tierra'.

Por: AFP
Actualizado: 13 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia Sub-20.
Selección Colombia Sub-20.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad