Favorito al título de la Vuelta a España se queda sin opciones: perdió tiempo en la etapa 6

Si llevaban juego o no tras el reparto de cartas, nadie lo dejó ver camino de la estación invernal andorrana de Pal. Todos los favoritos, salvo Juan Ayuso (UAE Emirates, escondieron lo máximo posible su jugada y sacaron menos partido de lo esperado a la primera gran etapa de montaña de la 80ª Vuelta a España.

A las primeras de cambio, Juan Ayuso se borró de la pelea por la 'roja' de la Vuelta y dejó claro que no llegó a la salida de Turín en las mejores condiciones posibles.

Ayuso se borra de la Vuelta

"Las sensaciones en la etapa han sido como las de toda la Vuelta. Lo he dicho desde el primer día y como no mejoraba me he dejado llevar", afirmó Ayuso.

"Sabía desde el inicio cómo estaba y a lo que venía", sentenció un Ayuso decidido a partir de ahora a intentar mejorar su estado para ayudar a su equipo y con la vista puesta un poco más allá, en el Mundial de Ruanda.

La gran esperanza entre los 29 participantes españoles se cayó a las primeras de cambio y a partir de ahora la Vuelta de su nonagésimo aniversario podría convertirse en la edición con el peor resultado para un ciclista español de toda la historia.

Fernando Escartín, ahora director técnico de la carrera española, de las veinte grandes en las que compitió, nueve de ellas fueron la Vuelta en la que abandonó dos veces, pero las otras siete acabó entre los diez mejores. En 1993 y 1996 fue décimo, pero fue en esa última en la que fue el primer español pero firmó ese peor resultado histórico. En 2025 podría verse claramente empeorado.

Los aspirantes a la roja se limitaron a entrar este jueves en la meta con muy poco en la mano con la mirada puesta en los próximos días y a la espera de una mejor oportunidad en los próximos días.

La primera partida de póker de la dupla pirenaica se resolvió sin excesivas sorpresas entre los favoritos, pero sobresalió la crisis de Ayuso, que tomó la salida como segundo en la general.

Juan Ayuso, ciclista español del equipo UAE. Getty Images

Ninguna diferencia entre los mejores

La pelea entre el resto de los mejores no deparó ninguna clase de diferencias. Encabezado por Joao Almeida (UAE Emirates) y Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), un grupo de doce ciclistas concluyó la etapa con el mismo tiempo y entre ellos estaban todos los que, de una u otra forma, entraban en cualquier pronóstico para pelear por la camiseta roja o estar bastante cerca de ella.

Con Almeida y Vingegaard estuvieron Giulio Ciccone, Félix Gall, Egan Bernal, Antonio Tiberi, Sepp Kuss, Thomas Pidcock, Matteo Jorgenson, Jai Hindley, Giulio Pellizzari y Matthew Riccitello.

Salvo Hindley, ganador del Giro 2022, y Riccitello, para los que la Vuelta es la primera grande de este curso, cuatro de ellos, Vingegaard y Gall en el Tour y Pellizzari y Bernal en el Giro acabaron en el top-10. El resto también firmaron una buena actuación en la carrera francesa o en la italiana y las concluyeron entre los 20 mejores.

La escapada de diez le vino a la perfección al pelotón, que se limitó a contemporizar en la ascensión a la Comella, previo a la ascensión final a Pal.

Con Ayuso eliminado, a partir de ahí el juego consistió en ver si algún otro trataba de aparentar más juego del que podía tener en sus piernas. Ciccone lo intentó y se llevó a rueda a Vingegaard. Almeida respondió en versión diesel y se volvió a juntar al grupo e incluso hizo un conato de ataque.

Pensando en Cerler

Visto lo visto nadie quiso volver a poner nada en riesgo. La pretensión ya no era tratar de conseguir alguna diferencia con su principal adversario, sino la de conservar fuerzas. Este viernes, con final en Cerler, se disputa la segunda etapa de todo el recorrido con más desnivel acumulado (4.211 metros) y cada cual prefirió reservar al máximo posible sus energías para una mejor ocasión.

Para el ciclismo español, que Ayuso se quede fuera puede acabar convirtiéndose en una pequeña tragedia para el desarrollo de la Vuelta.

El inicial duelo Vingegaard versus UAE Emirates ahora pasa a ser el duelo que deben mantener el danés y el luso Almeida, con permiso de Ciccone y algún otro que se pueda unir a la mano de la partida definitiva.