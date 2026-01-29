Luto en el ciclismo, muere madre de corredor que brilló en Colombia y que ganó un Giro de Italia

Ana Luisa Montenegro, madre del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, murió el miércoles 28 de enero de 2026 en la ciudad de Tulcán, cercana a la frontera con Colombia.

“Mi amor por ti existe desde que tengo memoria y perdurará hasta que mi existencia vuelva a unirse con la tuya. Te amo, mamita”, publicó el corredor en un mensaje de redes sociales junto a una fotografía en la que se aprecia con su madre mientras lo bendice.

El campeón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 se enteró en España, donde estaba atendiendo las primeras competencias de la temporada con el equipo estadounidense EF Education-Easy Post como parte de su plan de preparación para el próximo Giro de Italia.



La mamá del corredor falleció a los 73 años edad, noticia que golpea al ciclismo colombiano si se tiene en cuenta que Carapaz se destacó como el primer extranjero que fue campeón de la Vuelta de la Juventud de Colombia, victoria que alcanzó en 2015 defendiendo los colores del equipo Strongman.

Su desempeño en el lote colombiano le valió para dar el salto al pedalismo europeo, en el que tocó el cielo con su título general en el Giro de Italia de 2019.



Además, 2 años después, se quedó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, mientras que en el Tour Colombia de 2024 se adjudicó la etapa reina, entre otras conquistas.

El ecuatoriano también se ha destacado con importantes figuraciones en las grandes carreras al ser segundo en el Giro de Italia de 2022 y tercero en el 2025. En el Tour de Francia 2021 fue tercero, mientras que en la Vuelta a España de 2020 fue subcampeón.

