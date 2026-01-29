Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / Luto en el ciclismo, muere madre de corredor que brilló en Colombia y que ganó un Giro de Italia

Luto en el ciclismo, muere madre de corredor que brilló en Colombia y que ganó un Giro de Italia

La triste noticia golpeó el deporte del pedal por tratarse de la mamá de uno de los escaladores más brillantes de los últimos años en el pelotón internacional.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 29 de ene, 2026
Richard Carapaz, por muerte de su mamá: Ana Luisa Montenegro.jpg
Richard Carapaz, ciclista que sufrió el fallecimiento de su madre.
Foto: EF Pro Cycling.

