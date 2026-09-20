Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación de la contrarreloj del Mundial de ciclismo; Remco Evenepoel hizo historia

Clasificación de la contrarreloj del Mundial de ciclismo; Remco Evenepoel hizo historia

En Montreal, Canadá, se llevó a cabo una nueva edición de la 'crono' del Mundial de ciclismo, donde Evenepoel, Paul Seixas y Filippo Ganna fueron grandes protagonistas.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 20 de sept, 2026
Comparta en:
Remco Evenepoel, ciclista belga, se coronó campeón de la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2026
Remco Evenepoel, ciclista belga, se coronó campeón de la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2026
AFP

El belga, Remco Evenepoel, se proclamó campeón de contrarreloj del Mundial de ciclismo, por cuarto año consecutivo, este domingo en Montreal, testigo de una hazaña histórica, tras superar con holgura al italiano Filippo Ganna y a la joya francesa Paul Seixas.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

A sus 26 años, Evenepoel se une en el palmarés al suizo Fabian Cancellara y al alemán Tony Martin, que también ganaron cuatro títulos mundiales, aunque no de forma consecutiva.

Últimas noticias

Remco Evenepoel, ciclista belga, es favorito a ganar la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2026
Ciclismo

A qué hora y dónde ver HOY, por TV, el Mundial de ciclismo, con Evenepoel, Del Toro y Seixas

Remco Evenepoel, ciclista belga y favorito a ganar la contrarreloj del Mjundial de ciclismo 2026
Ciclismo

Mundial de ciclismo 2026, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV, la contrarreloj, con Evenepoel

El belga se impuso con 57 segundos de ventaja sobre Ganna y 1:13 minutos sobre Seixas, quien consiguió su primera medalla mundial con apenas 19 años.

Publicidad

Con el triunfo, Evenepoel sentó las bases para un posible doblete, ya que puede convertirse en el primer ciclista de la historia en ganar la contrarreloj y la carrera en ruta de una misma edición del Mundial.

Ya hizo suya una hazaña similar, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El ciclista del Red Bull Bora será uno de los grandes favoritos de la prueba reina del próximo domingo, junto a Seixas, el mexicano Isaac Del Toro —que quedó en un buen sexto puesto en la crono—, Wout Van Aert y Mathieu van der Poel.

Publicidad

Evenepoel confirmó su dominio en una disciplina en la que se está consolidando cada vez más como el mejor especialista de todos los tiempos.

Remco Evenepoel, ciclista belga, es favorito a ganar la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2026
Remco Evenepoel, ciclista belga, es favorito a ganar la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2026
Getty Images

Clasificación de la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2026

1. Remco Evenepoel (Bélgica) - 44' 53''
2. Filippo Ganna (Italia) - a 57''
3. Paul Seixas (Francia) - a 1' 13''
4. Brandon McNulty (Estados Unidos) - a 1' 25''
5. Jakob Söderqvist (Suecia) - a 1' 26''
6. Isaac del Toro (México) - a 1' 38''
7. Stefan Küng (Suiza) - a 1' 44''
8. Kasper Asgreen (Dinamarca) - a 1' 48''
9. Daan Hoole (Países Bajos) - a 2' 02''
10. Callum Thornley (Gran Bretaña) - a 2' 02''

Remco Evenepoel, ciclista belga, es favorito a ganar la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2026
EN VIVO
Ciclismo

Reviva la victoria de Remco Evenepoel en la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2026

Remco Evenepoel, ganador de la Clásica de San Sebastián 2026.
Ciclismo

Clasificación de la Clásica de San Sebastián 2026; Remco Evenepoel conquistó su cuarto título

Remco Evenepoel, ciclista belga, ganó la etapa 16 del Tour de Francia 2026
EN VIVO
Ciclismo

Reviva la victoria de Remco Evenepoel en la etapa 16, contrarreloj, del Tour de Francia 2026

Relacionados

Remco Evenepoel

Mundial de ciclismo

Ciclismo Internacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad