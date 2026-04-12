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Gol Caracol  / Ciclismo  / Mathieu van der Poel pierde tiempo en la París Roubaix por un problema mecánico

Mathieu van der Poel pierde tiempo en la París Roubaix por un problema mecánico

El neerlandés Mathieu van der Poel, tricampeón de la París Roubaix, tuvo inconvenientes con su bicicleta y quedó rezagado respecto a los demás favoritos de la edición de 2026.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Mathieu van der Poel, ciclista neerlandés.

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