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Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana agranda su leyenda: así es su palmarés tras ganar la Vuelta a Asturias 2026

Nairo Quintana agranda su leyenda: así es su palmarés tras ganar la Vuelta a Asturias 2026

Nairo Quintana amplió su legado al ganar la Vuelta a Asturias 2026. En su última temporada como profesional, el colombiano quiere cerrar su carrera con un palmarés destacado en el ciclismo mundial.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Nairo Quintana ganó por tercera vez la Vuelta a Asturias.
Nairo Quintana ganó por tercera vez la Vuelta a Asturias.
Movistar Team.

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