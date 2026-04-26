Nairo Quintana agranda su leyenda: así es su palmarés tras ganar la Vuelta a Asturias 2026

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El colombiano Nairo Quintana continúa ampliando su legado en el ciclismo internacional. Este domingo 26 de abril de 2026, el boyacense se consagró por tercera vez en la Vuelta a Asturias, un triunfo que no solo confirma su vigencia, sino que adquiere un valor especial al tratarse de su última temporada como profesional, tras anunciar su retiro al finalizar el año.
A lo largo de su carrera, Quintana ha construido un palmarés sólido que lo ubica como uno de los ciclistas latinoamericanos más importantes de la historia. Sus primeros logros de relevancia internacional se dieron en 2010, cuando ganó dos etapas del Tour del Porvenir, competencia que suele ser vitrina de futuras figuras. Desde entonces, su progresión fue constante, sumando victorias en pruebas de una semana como la Vuelta a Murcia y destacándose en carreras de alto nivel en Europa.
El salto definitivo lo dio en 2013, cuando finalizó segundo en el Tour de Francia, además de conquistar la clasificación de la montaña y la de los jóvenes. Ese resultado lo catapultó a la élite del ciclismo mundial. Un año más tarde, en 2014, alcanzó uno de los hitos más importantes de su trayectoria al ganar el Giro de Italia, donde también se quedó con la clasificación de los jóvenes, confirmando su capacidad como escalador y corredor de grandes vueltas.
En 2016, Quintana volvió a escribir su nombre en la historia al imponerse en la Vuelta a España, sumando así su segundo título en grandes vueltas. Ese mismo año también logró la clasificación combinada, consolidando una temporada de alto nivel en el calendario WorldTour. Además, fue podio nuevamente en el Tour de Francia, reafirmando su regularidad en las principales competencias del mundo.
Su palmarés también incluye victorias de etapa en carreras prestigiosas como el Tour de Francia, la Vuelta a España y otras pruebas del circuito europeo. En 2019, por ejemplo, logró triunfos parciales tanto en el Tour como en la Vuelta, demostrando su capacidad para mantenerse competitivo frente a nuevas generaciones.
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Nairo no ganaba un título desde hace tres años cuando ganó el Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Marítimos y de Var en el 2022, con una victoria de etapa en cada carrera. En 2023 su mejor presentación fue la tercera casilla en el Campeonato Nacional de Ruta.
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2010
2012
2013
2014
2015
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2017
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2026