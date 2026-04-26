Clasificación general de la Vuelta a Asturias 2026, tras la etapa 4: Nairo Quintana, campeón

Este domingo 26 de abril, la etapa 4 de la Vuelta a Asturias 2026 se llevó acabo entre Lugones y Oviedo con un recorrido de 152 kilómetros y tres puertos de montaña. El ganador fue el mexicano Edgar Cadena (Team Storck - MRW Bau), quien había ganado la tercera fracción. El colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) resistió a los ataques de Adria Pericas (UAE Team Emirates) y se coronó campeón de la carrera.

Quintana, de 36 años y que ha anunciado que se retirará al final de temporada, fraguó la victoria de la ronda asturiana al ganar el pasado viernes la segunda etapa, de 140 kilómetros entre Llanes y Pola de Lena, en la que aventajó en medio minuto a su principal rival, el español Adrià Pericas, del UAE.

En la fase final de la carrera, en la subida al alto de San Esteban de las Cruces, de segunda categoría, Quintana respondió a los ataques de Pericas, que en un esprint final entró en meta en segunda posición, con el escalador colombiano cuarto en la etapa.

El mexicano Edgar Cadena, que en la jornada de ayer se alzó con la tercera etapa, logró repetir la victoria este domingo, tras una escapada en solitario en la subida al último puerto a 10 kilómetros de la llegada en la calle Uría, de Oviedo.



El ciclista boyacense se mostró firme desde el inicio de la competencia y defendió su primera posición en las fracciones de sábado y domingo, confirmando su buen estado de forma.

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Quintana le suma otro gran triunfo a su hoja de vida y en Asturias llegó a su tercer título.

Después de coronar el logro, en la prensa europea se le ha dado trascendencia al tema del destacado deportista colombiano y en las redes sociales se han visto miles de mensajes de felicitación.



Clasificación general de la Vuelta a Asturias 2026, tras la etapa 4

Nairo Quintana – Movistar Team – 14:30:46 Adria Pericas – UAE Team Emirates - XRG – +0:25 Diego Pescador – Movistar Team – +1:33 Txomin Juaristi – Euskaltel - Euskadi – +1:34 Edgar David Cadena – Team Storck - MRW Bau – +1:54 José Manuel Díaz – Burgos Burpellet BH – +3:57